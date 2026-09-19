'100 करोड़ के दीये का वीडियो बनाने पर 12 साल के मासूम को पीटा', तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर आरोप

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की सम्राट सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में आयोजित हुए 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा. तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा कि बाढ़ की भयावह विभीषिका के बीच विषम परिस्थितियों में जीवित बचा 12 वर्षीय प्रिंस कुमार पटना में गंगा किनारे भाजपाई सरकार की ओर से 100 करोड़ के 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था, तभी वहां बीजेपी के गुंडे आकर इस 12 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से पीटते हैं और सड़क की रेलिंग से नीचे नदी के समीप फेंक देते हैं.
तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि भीड़ इकट्ठी होती है, तो पुलिस बच्चे को पीटकर वहीं बैठे सत्ताधारी गुंडों के साथ बच्चे को भी थाने ले जाती है. थाने जाकर उन भाजपाई को छोड़ दिया जाता है. उल्टे पिटने वाले नाबालिग बच्चे को थाने में बंद कर दिया जाता है. थाने से छोड़े जाने के बाद बच्चा अपने घर पहुंचता है, लेकिन अगली सुबह ही फिर पुलिस आ धमकती है और इस 12 साल के मासूम को डराती धमकाती है.
राजद नेता ने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में आगे लिखा कि पुलिस जबरदस्ती यह बयान दिलवाती है कि कहो वह गुंडे नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्त थे. तुमलोग साथ में बीजेपी के लिए काम करते हो. कोई मारपीट नहीं हुई है. बयान न बदलने पर 12 साल के बच्चे को सम्राट चौधरी की पुलिस धमकी देती है कि रात भर थाने में बंद रहेगा, तो होश ठिकाने आ जाएगा.
उन्होंने लिखा कि यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां बिहार में 7 हत्याओं के आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के मनोनीत कठपुतली को आम बिहारियों को प्रताड़ित करने और बिहार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है. बताइए, एक 76 वर्षीय मार्ग दर्शक मंडल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 100 करोड़ के दीये जलाने का वीडियो बनाने पर एक 12 वर्षीय नाबालिग की भाजपाई पिटाई कर थाने में बंद करवा देते है, और कैसा अमृतकाल चाहिए?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा कि आज उस बच्चे से मुलाकात कर सारी जानकारी प्राप्त की. दोषी पुलिसकर्मियों और भाजपाई गुंडों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव