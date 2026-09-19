Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /100 करोड़ के दीये का वीडियो बनाने पर 12 साल के मासूम को पीटा, तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर आरोप

'100 करोड़ के दीये का वीडियो बनाने पर 12 साल के मासूम को पीटा', तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर आरोप

बिहार की राजधानी पटना में 17 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के दौरान नाबालिग से मारपीट की घटना घटी थी. अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने बच्चे से मुलाकात की.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:57 PM IST
'100 करोड़ के दीये का वीडियो बनाने पर 12 साल के मासूम को पीटा', तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर आरोप
Image Credit: तेजस्वी का आरोप- &#039;BJP गुंडों ने बच्चे को पीटा, पुलिस ने दी धमकी&#039; (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंगेर पुलिस का बड़ा खुलासा, 2019 से लापता महिला हैदराबाद में प्रेमी के साथ मिली
2
3
4
5