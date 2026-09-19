'100 करोड़ के दीये का वीडियो बनाने पर 12 साल के मासूम को पीटा', तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर आरोप

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की सम्राट सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में आयोजित हुए 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा. तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा कि बाढ़ की भयावह विभीषिका के बीच विषम परिस्थितियों में जीवित बचा 12 वर्षीय प्रिंस कुमार पटना में गंगा किनारे भाजपाई सरकार की ओर से 100 करोड़ के 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था, तभी वहां बीजेपी के गुंडे आकर इस 12 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से पीटते हैं और सड़क की रेलिंग से नीचे नदी के समीप फेंक देते हैं.