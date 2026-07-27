/बांकीपुर उपचुनावः चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में उतरे तेजस्वी यादव, नितिन नवीन भी आज करेंगे रोडशो

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ मजह तीन दिन बचे हैं और चौथे दिन मतदान होगा. चुनाव के अंतिम दिनों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए सड़क पर खूब पसीना बहा रह हैं. खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मैदान में उतर चुके हैं. वे आज (सोमवार, 25 जुलाई) को इस सीट पर एक रोड शो करके अपनी पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगेंगे. नितिन नवीन का रोड शो दोपहर तीन बजे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा और गांधी मैदान तक जाएगा. इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष यहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इस रोड शो और जनसभा में बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं.