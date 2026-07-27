/बांकीपुर उपचुनावः चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में उतरे तेजस्वी यादव, नितिन नवीन भी आज करेंगे रोडशो

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ मजह तीन दिन बचे हैं और चौथे दिन मतदान होगा. चुनाव के अंतिम दिनों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए सड़क पर खूब पसीना बहा रह हैं. खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मैदान में उतर चुके हैं. वे आज (सोमवार, 25 जुलाई) को इस सीट पर एक रोड शो करके अपनी पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगेंगे. नितिन नवीन का रोड शो दोपहर तीन बजे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा और गांधी मैदान तक जाएगा. इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष यहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इस रोड शो और जनसभा में बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं.
बता दें कि बांकीपुर सीट नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से वे लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं. उससे पहले उनके पिता लगातार चार बार विधायक चुने गए थे. अब नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है. लिहाजा, बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है. वहीं दूसरी ओर, चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में तेजस्वी यादव भी रण में उतर चुके हैं. विदेश से लौटते ही तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं. वे आज बांकीपुर में एक रोड शो करने वाले हैं. इस दौरान वह महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में वोट की अपील करेंगे.
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने रोड शो का विस्तृत रूट चार्ट जारी करते हुए बताया कि अभियान की रणनीति महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की देखरेख में तैयार की गई है. इसमें उन इलाकों को प्राथमिकता दी गई है, जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है और चुनावी मुकाबला निर्णायक माना जा रहा है. राजद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तेजस्वी यादव लगातार दो दिनों तक बांकीपुर विधानसभा के प्रमुख इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे. महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दो दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं.