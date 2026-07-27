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बांकीपुर उपचुनावः चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में उतरे तेजस्वी यादव, नितिन नवीन भी आज करेंगे रोडशो

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों आज (सोमवार, 27 जुलाई) बांकीपुर में रोड शो करने वाले हैं, जिसमें दोनों अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे. बता दें कि बांकीपुर सीट नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. इस सीट से वे लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं. उससे पहले उनके पिता लगातार चार बार विधायक चुने गए थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:52 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मैदान में उतरे तेजस्वी यादव, नितिन नवीन भी आज करेंगे रोडशो
Image Credit: तेजस्वी यादव-नितिन नवीन आज करेंगे रोडशो (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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