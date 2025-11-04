Advertisement
सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर हर बहन के खाते में ₹30,000: तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो ‘मां-बहिन मान योजना’ के तहत मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 30,000 भेजे जाएंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:52 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों की मांग के आधार पर बहुत जल्द उनकी सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 'मां-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं के खाते में मकर संक्रांति के दिन एक ही बार में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे. तेजस्वी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि केवल एक साल के लिए नहीं, बल्कि पांच साल तक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार पूरी अवधि तक चलती है तो हर महिला को 5 साल में कुल 1.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार का गठन होगा, वह मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के अकाउंट में सीधा आर्थिक लाभ देने का काम शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह पर्व दही-चूड़ा और तिल से जुड़ी परंपरा का प्रतीक है और इसी शुभ अवसर पर आर्थिक मदद भी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी. उन्होंने कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी माताओं-बहनों की मांग पर बनने जा रही है.

ये भी पढ़ें: Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana: आपकी जेब पर किसका प्लान मारेगा बाजी?

मकर संक्रांति के दिन, मां-बहिन मान योजना के तहत पूरे एक साल की 30,000 रुपए की राशि एक साथ महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी. महंगाई के इस समय में यह मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी. उन्होंने कहा, पूरे एक साल में 30 हजार रुपए होते हैं. पांच साल में यह 1.5 लाख रुपए बनता है. हर महीने 2,500 रुपए का लाभ महिलाओं को मिलेगा. 

राजद नेता ने पुराने वादों को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबूत कदम उठाने का वादा किया था. जीविका दीदियों को स्थायी करने और उन्हें 30,000 रुपए का मानदेय देने की बात पहले ही कही जा चुकी है. महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव की इस घोषणा को महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक मन जा रहा है. अब देखना होगा कि एनडीए इससे कैसे निपटता है.
इनपुट: आईएएनएस

