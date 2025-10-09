जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं, ऐसे परिवार को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

Tejashwi Yadav Big Announcement: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं की ओर से लोक-लुभावने वादों की बौझार होने लगी है. इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी घोषणा की है. तेजस्वी ने वादा किया कि मेरी पहली घोषणा है कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर एक परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी दी जाएगी. राजद नेता ने आगे कहा कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो.

तेजस्वी ने कहा कि हम इसे साइंटफिक तरीके से करेंगे और हमारे पर सभी चीजों का आंकड़ा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जातीय गणना के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, उससे यह काम आसानी से किया जा सकता है. राजद नेता ने कहा कि 17 महीने में हमने जो काम किया था उसमें 5 लाख नौकरियां दी थी. आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक कसक है हमारे मन में. हमने 5 लाख नौकरी दी 17 महीने की सरकार में, पर इससे संतुष्टि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं. तेजस्वी की दिखायी राह का इन्होंने नकल किया है.

ये भी पढ़ें- अब शाह और नड्डा से ही बात करेंगे चिराग पासवान, नित्यानंद राय से मिले तक नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!