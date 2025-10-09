Advertisement
जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं, ऐसे परिवार को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

Tejashwi Yadav Latest News: तेजस्वी ने कहा कि आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं नौकरी देने की बात नहीं कर रहे. अब बिहार में बदलाव होगा, नवजागरण होगा. राजद नेता ने आगे कहा कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो.

Oct 09, 2025

तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav Big Announcement: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं की ओर से लोक-लुभावने वादों की बौझार होने लगी है. इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी घोषणा की है. तेजस्वी ने वादा किया कि मेरी पहली घोषणा है कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर एक परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी दी जाएगी. राजद नेता ने आगे कहा कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो.

तेजस्वी ने कहा कि हम इसे साइंटफिक तरीके से करेंगे और हमारे पर सभी चीजों का आंकड़ा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जातीय गणना के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, उससे यह काम आसानी से किया जा सकता है. राजद नेता ने कहा कि 17 महीने में हमने जो काम किया था उसमें 5 लाख नौकरियां दी थी. आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक कसक है हमारे मन में. हमने 5 लाख नौकरी दी 17 महीने की सरकार में, पर इससे संतुष्टि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं. तेजस्वी की दिखायी राह का इन्होंने नकल किया है. 

