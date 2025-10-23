Advertisement
'तेजस्वी होंगे महागठबंधन के CM फेस', प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान

Mahagathbandhan Press Conference: बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. इसमें राजद (RJD) से तेजस्वी यादव, कांग्रेस (Congress) से अशोक गहलोत और वीआईपी (VIP) से मुकेश सहनी शामिल हैं. इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि तमाम सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे. इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मुकेश साहनी उपमुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और भी पार्टी से उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, वह बाद में क्लियर होगा, लेकिन महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

