Bihar Politics: '1 महीने में बिहार से 8681 बच्चे क्यों गायब हुए?' तेजस्वी ने CM सम्राट से पूछा सवाल तो JDU ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने बिहार से एक महीने के अंदर 8 हजार 681 बच्चे गायब होने के दावा किया है. उनके इस दावे को जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को कभी सच नहीं बोलते हैं.
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Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले एक महीने में बिहार से 8 हजार 681 बच्चे गायब हो गए. इसमें 85 फीसद लड़कियां हैं. तेजस्वी ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्हें आर्टिफिशियल सीएम बताया. राजद नेता ने लिखा कि आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहारवासियों की. तेजस्वी ने कहा कि आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
1 महीने में ही गायब हुए 8 हजार 681 बच्चे- तेजस्वी
उन्होंने कहा कि डायलॉग बाजी से ही बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे ‘बयान बहादुर’ की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है कि पिछले 1 महीने में ही बिहार से 8 हजार 681 बच्चों के गायब हुए है, जिसमें 85 फीसद लड़कियां हैं. बिहार में प्रतिदिन अनेकों दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं घटती है. घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है. चंद दिनों में 75 से अधिक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. स्वर्णकारों के साथ दिनदहाड़े लूट की घटनाएं होती है. हर जिले में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात हो रही है. लेकिन इसके बावजूद पूरे जीवन में बार-बार राजनीतिक गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री ‘AI तकनीकयुक्त कैमरा’ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं.
लॉ एंड आर्डर ब्रेकलेस हो गया- राजद विधायक
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि NAARI 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर है. तेजस्वी के इस पोस्ट पर सियासत गरमा गई है. तेजस्वी यादव के पोस्ट पर राजद विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि लॉ एंड आर्डर ब्रेकलेस हो गया है. कानून-व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह गई है. बस ध्यान भटकने के लिए मुख्यमंत्री जी कभी हरा गमछा तो कभी किसी जाति और पार्टी को टारगेट करके भावनात्मक गेम खेलना चाह रहे हैं. मुख्यमंत्री बनने के साथ दावा करने लगे थे कि अपराधियों को पाताल से खींच कर निकाल लेंगे. उनको बड़बोलेपन की जरूरत नहीं, एक्शन की जरूरत है. जिससे बिहार के लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा हो.
तेजस्वी यादव फर्जी डेटा देते हैं- नीरज कुमार
वहीं जेडीयू ने तेजस्वी के आंकोड़ों को सिरे से नकार दिया है. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, अगर वह जिला वाइज और थाना वाइज आंकड़े को पेश करते हैं तो हम उस पर विस्तृत बता देंगे कि कहां क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव फर्जी डेटा देते हैं. सच को बोलते नहीं है. पिछली बार उनके आंकड़े में 19 मामले फर्जी पाए गए थे. नीरज कुमार ने कहा कि आप (तेजस्वी) 420 के आरोपी हो सकते हैं. तेजस्वी यादव को जानकारी नहीं है कि NCRB की रिपोर्ट के आधार पर भी इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं.