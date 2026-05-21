'पेपरलीक का विरोध करना अपराध कैसे?', तेजस्वी के सवाल BJP-JDU ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: बिहार में TRE-4 परीक्षा और अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने बिहार सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पूछा कि TRE-4 परीक्षा की मांग करना और पेपरलीक का विरोध करना अपराध कैसे हो गया? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर बार-बार लाठीचार्ज करा रही है.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपरलीक के TRE-1 और TRE-2 के तहत दो लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. उन्होंने कहा कि नई सरकार बने 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक TRE-4 की वैकेंसी और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. तेजस्वी ने कहा कि बिहार के युवा NDA सरकार का छल-कपट कभी नहीं भूलेंगे. अब उनके इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है.

राजद मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि TRE-4 अभ्यर्थियों की मांग जायज है और सरकार को युवाओं से संवाद करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बातचीत की जगह लाठीचार्ज का सहारा ले रही है. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी सरकार पर युवाओं को नौकरी के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होना सरकार की नीयत और विजन पर सवाल खड़े करता है.

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उधर भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार और वसूली होती थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार तीन चरणों में शिक्षकों की बहाली कर चुकी है और TRE-4 का विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाएगा. भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग वास्तविक अभ्यर्थी नहीं थे, बल्कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे.

जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह जिस तरह का वह बयान दे रहे हैं, उसे साफ पता चल रहा है कि वे बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के कारण ही लाखों युवाओं-युवतियों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई और TRE 4 भी होगा. उन्होंने कहा कि मैं अभ्यर्थियों से अपील करूंगी कि किसी के बहकावे में ना आएं. लोकतंत्र में अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. सरकार का यह दायित्व होता है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें.