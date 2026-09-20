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'गुजरात के नाले के पानी पर आपदा, बिहार की बाढ़ पर खामोशी क्यों?' तेजस्वी यादव का केंद्र पर तीखा हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि 4 प्रतिशत फंड का पैसा आखिर कहां गया और उसमें से कितना खर्च हुआ? इमरजेंसी फंड का पैसा जून में ही निकाल कर खर्च कर दिया गया और उस फंड को नियम बदलकर नॉर्मल स्कीमों में खर्च किया जा रहा है.

Written BySunny KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:48 PM IST
'गुजरात के नाले के पानी पर आपदा, बिहार की बाढ़ पर खामोशी क्यों?' तेजस्वी यादव का केंद्र पर तीखा हमला
Image Credit: तेजस्वी यादव (File Photo)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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