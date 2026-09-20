'गुजरात के नाले के पानी पर आपदा, बिहार की बाढ़ पर खामोशी क्यों?' तेजस्वी यादव का केंद्र पर तीखा हमला

बिहार की राजधानी पटना में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस क्रॉन्फ्रेंस किया. प्रेस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से बिहार की गंभीर स्थिति पर ध्यान देने और राज्य में मंडरा रहे संकट को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की है. तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले एक महीने से बिहार एक बेहद बुरे वक्त से गुजर रहा है. राज्य के कई इलाके बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से प्रभावित हैं, जिससे लगभग 45 लाख लोग बुरी तरह त्रस्त हैं. उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन दोनों सरकारों ने अब तक आपदा पीड़ितों के लिए क्या किया है?