'गुजरात के नाले के पानी पर आपदा, बिहार की बाढ़ पर खामोशी क्यों?' तेजस्वी यादव का केंद्र पर तीखा हमला

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बिहार की राजधानी पटना में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस क्रॉन्फ्रेंस किया. प्रेस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से बिहार की गंभीर स्थिति पर ध्यान देने और राज्य में मंडरा रहे संकट को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की है. तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले एक महीने से बिहार एक बेहद बुरे वक्त से गुजर रहा है. राज्य के कई इलाके बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से प्रभावित हैं, जिससे लगभग 45 लाख लोग बुरी तरह त्रस्त हैं. उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन दोनों सरकारों ने अब तक आपदा पीड़ितों के लिए क्या किया है?
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए गए. दीया-बाती जलाकर सरकारी पैसों की बर्बादी की गई, जबकि दूसरी तरफ बाढ़ राहत शिविरों की संख्या बेहद कम रही. स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर कई कम्युनिटी किचन को बंद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आज बिहार की जनता सरकार से जवाब मांग रही है. प्रशासन का रवैया इतना असंवेदनशील है कि अपनी आवाज उठाने वाले 12 साल के एक बच्चे तक को पीटा गया.
तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में अगर किसी नाले में भी पानी आ जाता है तो उसे आपदा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के इतने गंभीर हालातों के बावजूद इसे अब तक 'राष्ट्रीय आपदा' क्यों घोषित नहीं किया गया? उन्होंने पूछा कि पीएम केयर्स फंड से बिहार को आपदा राहत के लिए कितनी राशि दी गई है?
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता 4 साल 11 महीने बिहार को भूल जाते हैं और चुनाव के वक्त आकर 1 महीना रोना रोते हैं. जब गोवा या अरुणाचल प्रदेश में कोई समस्या होती है, तो सरकार को फिक्र होती है, फिर बिहार के साथ यह भेदभाव क्यों? कृषि मंत्री बिहार आए तो सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके चले गए, उन्होंने सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा क्यों नहीं लिया? क्या विपक्ष को ही सरकार को हर बात याद दिलानी होगी?
बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहारी हैं. उन्होंने नितिन नवीन को चुनौती देते हुए कहा कि चलिए बिहार का दौरा कीजिए और देखिए कि यहां जनता का क्या हाल है. उन्होंने सवाल किया कि क्या नितिन नवीन में इतनी हिम्मत है कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बिहार लेकर आएं या वे लोग सिर्फ चुनाव के वक्त रोड शो में हाथ हिलाने आएंगे?
तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार की स्थिति को देखते हुए इसे अविलंब 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित किया जाए. उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कब तक बिहार से इस तरह की उपेक्षा करते रहेंगे? उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नेतृत्व करने में असमर्थ हैं और केवल बड़बोले दावे करते हैं. स्थिति इतनी हास्यास्पद है कि संकट के समय एक मंत्री रो रहे थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जनता के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं हैं. सारा फंड दिया जलाने में चला गया और सरकार के सारे मंत्री दिया लेकर बैठे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट खरीदने के लिए सरकार के पास 10-10 हजार रुपये देने का बजट है, लेकिन आपदा पीड़ितों की मदद के लिए खजाना खाली बता दिया जाता है. अगर दिया जलाना ही था, तो उसके लिए सरकारी खजाने का पैसा क्यों इस्तेमाल किया गया?
तेजस्वी यादव ने अगर दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने खुद अपनी सैलरी दान की थी. उन्होंने सवाल किया कि क्या सत्ता पक्ष के लोग अपनी सैलरी दे रहे हैं? क्या सब मिलाकर 100 करोड़ रुपये भी पूरे होंगे? उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग यह नौटंकी बंद करें और धरातल पर काम शुरू करें. उन्होंने मांग रखी कि केंद्र सरकार बिहार को तुरंत एक 'विशेष पैकेज' दे और बाढ़ और सूखा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 15 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान करे.