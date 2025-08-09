'ये AK-47 की भाषा समझते हैं', सीएम नीतीश की अनंत सिंह और आनंद मोहन से मुलाकात पर तेजस्वी का वार

Bihar Politics: पटना में राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनंत सिंह और आनंद मोहन से मुलाकात और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मुलाकातें किन लोगों से हो रही हैं, यह बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है. अनंत सिंह और आनंद मोहन का नाम सीधे न लेते हुए उन्होंने कहा, 'ये लोग सिर्फ AK-47 की भाषा समझते हैं. सरकार इनके घर से AK-47 बरामद करती है और फिर वही सरकार इन्हें छोड़ देती है.' तेजस्वी का कहना था कि ऐसे लोगों पर बोलना उन्हें शोभा नहीं देता और इसके लिए पार्टी प्रवक्ता मौजूद हैं.

तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमित शाह जब भी बिहार आते हैं, विकास, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर बात करने से बचते हैं. इसके बजाय वे लालू प्रसाद यादव और उन पर व्यक्तिगत हमले करते हैं. तेजस्वी के मुताबिक, 'दिन भर गालियां देने से बिहार का भला नहीं होगा. जब तक गरीबी, बेरोजगारी और पलायन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक राज्य में बदलाव संभव नहीं है.' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जिसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

चिराग पासवान के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी ने कहा कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए. उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि अगर चिराग पासवान या भाजपा के नेता जनता से मिल रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने बताया कि उसका जवाब पहले ही भेजा जा चुका है. उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि बिहार की जनता भली-भांति जानती है कि कौन क्या है और किसका क्या काम है.

