PM Modi Purnea Visit: 'जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए...', PM मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी ने क्यों कही ये बात

Tejashwi Yadav On PM Modi Purnea Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (सोमवार, 15 सितंबर) बिहार के पूर्णिया दौरे पर आने वाले हैं. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह सातवां दौरा होने वाला है. पीएम मोदी बिहार की पूर्णिया को करोड़ों रुपये की परियोजना का सौगात देने के अलावा एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार के नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट करके निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र तथा महिलाओं व युवाओं की जनसमस्या आपको जाननी चाहिए. पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति कल आपने अवश्य ही देखी होगी.

तेजस्वी ने आगे कहा कि महोदय, आपकी एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी-भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है. आप बिहार में कई रैलियां कर चुके है. हजारों करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि से तो बिहार के स्कूलों की चारदीवारी, खेल के मैदान तथा लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था, स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवा का प्रबंध हो सकता था. आपके आने से शिक्षकों से पढ़ाना छुड़वाकर कंडक्टर बना दिया जाता है तथा सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा-ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनवाड़ी सेविका/सहायिकाओं को भीड़ लाने का मुश्किल टारगेट और तनाव दिया जाता है. प्रधानमंत्री जी, क्या आपको याद है आपने 11.5 वर्ष पूर्व इसी पूर्णिया जिला से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था? क्या हुआ आपकी उस जुबान का? क्या आप फिर चुनाव पूर्व बिहारवासियों को ऐसे ही झूठ और जुमले बेचने आ रहे है?

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप 11 वर्षों की अपनी केंद्र तथा 20 सालों की NDA सरकार की विफलताएं देख जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए ताकि आपकी असफलताएं और जनहित के मुद्दे इस काल्पनिक शोर में दब जाएं. लेकिन बिहार और बिहारवासी आपके बनावटीपन से अब अच्छे से अवगत हो चुके है इसलिए बिहार में अब फिर झूठ नहीं चलेगा.

