Bihar Politics: 'मोदीजी से अब किसे युवराज कहेंगे', सम्राट की कैबिनेट ने परिवारवाद पर तेजस्वी यादव का तंज

Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे परिवारवाद की नई परिभाषा बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शहजादा और परिवारवाद की बात करते थे, लेकिन अब खुद उनकी सहयोगी सरकार में परिवारवाद देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, विजय चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, शीला मंडल और संतोष सुमन समेत कई नेता परिवारवाद का ताजा उदाहरण हैं.

तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री किस-किस का नाम लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी मंत्री बनाए गए हैं जो न चुनाव जीतकर आए और न ही एमएलसी बने हैं. तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद परिवारवादी हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे हैं, मां विधायक रहीं और एक भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं. डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं.

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसे शहजादा, राजकुमार और युवराज कहेंगे? प्रधानमंत्री को अब मंत्रिमंडल में बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों बेटों को युवराज और शहजादा कहकर संबोधन करना पड़ेगा.

राजद नेता ने बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि बीपीएससी TRE-4 के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गईं, कई परीक्षाएं रद्द हुईं लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जनता और युवाओं की समस्याओं को छोड़ केवल अपने परिवार और करीबी लोगों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है.