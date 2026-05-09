Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3209983
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'मोदीजी से अब किसे युवराज कहेंगे', सम्राट की कैबिनेट ने परिवारवाद पर तेजस्वी यादव का तंज

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अब किसे युवराज कहेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद परिवारवादी हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे हैं, मां विधायक रहीं और एक भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 09, 2026, 06:16 AM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे परिवारवाद की नई परिभाषा बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शहजादा और परिवारवाद की बात करते थे, लेकिन अब खुद उनकी सहयोगी सरकार में परिवारवाद देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, विजय चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, शीला मंडल और संतोष सुमन समेत कई नेता परिवारवाद का ताजा उदाहरण हैं.

तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री किस-किस का नाम लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी मंत्री बनाए गए हैं जो न चुनाव जीतकर आए और न ही एमएलसी बने हैं. तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद परिवारवादी हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे हैं, मां विधायक रहीं और एक भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं. डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें- पटना में मिले रवि किशन और सम्राट चौधरी, बिहार में फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसे शहजादा, राजकुमार और युवराज कहेंगे? प्रधानमंत्री को अब मंत्रिमंडल में बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों बेटों को युवराज और शहजादा कहकर संबोधन करना पड़ेगा.

राजद नेता ने बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि बीपीएससी TRE-4 के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गईं, कई परीक्षाएं रद्द हुईं लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जनता और युवाओं की समस्याओं को छोड़ केवल अपने परिवार और करीबी लोगों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है. 

TAGS

Tejashwi YadavSamrat ChoudharyBihar politics

Trending news

Tejashwi Yadav
'मोदीजी से अब किसे युवराज कहेंगे', सम्राट की कैबिनेट ने परिवारवाद पर तेजस्वी का तंज
Samastipur News
खेलते-खेलते सौरभ ने बिजली के तार को पकड़ लिया और फिर थम गई उसकी सांसे
Jamui News
Jamui News: स्कूल से गायब शिक्षिका फोटो भेजकर बना रही थीं हाजिरी, वीडियो वायरल
Samastipur News
समस्तीपुर: काम के दबाव में ब्रांच मैनेजर ने की आत्महत्या! पंखे से लटका मिला शव
Super 30 founder Anand Kumar
सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने लॉन्च किया 'Super Infinity', जानें क्या है खास
Ravi Kishan
पटना में मिले रवि किशन और सम्राट चौधरी, बिहार में फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा
Katihar News
जरूरत से ज्यादा हरा दिखे खीरा तो सावधान! कटिहार के इस वीडियो ने दुनिया हिला दी
Bettiah news
बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित
Bihar News
बिहार में आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान
Giridih news
गिरिडीह के डुमरी में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल