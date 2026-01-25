RJD में लालू युग का अंत! अब तेजस्वी के हाथों में कमान, चुने गए पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

Tejashwi Yadav Became RJD Working President: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में लालू यादव युग की समाप्ति हो चुकी है और अब आगे की यात्रा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय की जाएगी. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरजेडी महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव और मीसा भारती समेत आरजेडी के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं. तमाम आरोपों और परिवार में आंतरिक कलह के बावजूद संजय यादव भी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे थे.

एक नए युग का शुभारंभ! श्री @yadavtejashwi जी बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष! @yadavtejashwi pic.twitter.com/BLFvzXJsJh — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) January 25, 2026

