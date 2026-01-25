Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3085716
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

RJD में लालू युग का अंत! अब तेजस्वी के हाथों में कमान, चुने गए पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

Tejashwi Yadav News: राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. पार्टी महासचिव भोला यादव ने यह प्रस्ताव रखा था. पार्टी और परिवार में मचे घमासान के बावजूद तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान मिल गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:00 PM IST

Trending Photos

राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत
राजद में तेजस्वी युग की शुरुआत

Tejashwi Yadav Became RJD Working President: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में लालू यादव युग की समाप्ति हो चुकी है और अब आगे की यात्रा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय की जाएगी. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरजेडी महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव और मीसा भारती समेत आरजेडी के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं. तमाम आरोपों और परिवार में आंतरिक कलह के बावजूद संजय यादव भी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे थे.

 

ये भी पढ़ें- 'वो डरपोक और इनसिक्योर पॉलिटिशियन हैं...' राहुल गांधी पर शकील अहमद का बड़ा वार

TAGS

RJDTejashwi Yadav

Trending news

Rohini Acharya
'कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक', तेजस्वी को मिली RJD की कमान तो रोहिणी का तंज
Lakhisarai news
विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं संग सुना 'मन की बात' का 130वां संस्करण
RJD
RJD में लालू युग का अंत! अब तेजस्वी के हाथ में कमान, बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
Purnea news
पूर्णिया DM अंशुल कुमार को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित, मिलेगा यह अवॉर्ड
hazaribagh news
हजारीबाग में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, गरमाई सियासत
patna news
पति की दहलीज लांघते ही बंगाल के कोठे पहुंच गई महिला! दलालों ने 25 हजार में बेचा
Muzaffarpur News
RSS चीफ मोहन भागवत का मुजफ्फरपुर आज से, 26 जनवरी को इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा
Chaibasa news
सारंडा जंगल में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान, AK-47 और हथियारों का जखीरा बरामद
Shakeel Ahmad
'वो डरपोक और इनसिक्योर पॉलिटिशियन हैं...' राहुल गांधी पर शकील अहमद का बड़ा वार
Patna Traffic Advisory
गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान की ओर नो-एंट्री! जानें ऑटो-बस और निजी वाहनों का नया रूट