Tejashwi Yadav PC: नीतीश कुमार की 'जीविका दीदियों' को तेजस्वी ने साधा, संविदाकर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा

Tejashwi Yadav Big Announcement: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार (21 अक्टूबर) को घोषणा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सभी संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन इस महंगाई के दौर में प्रदेशवासियों को आर्थिक न्याय देने का काम करेगा. पटना में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों के पुराने ऋण पर ब्याज को भी माफ किया जाएगा तथा कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी स्थायी किया जाएगा और वेतन को 30 हजार रुपये किया जाएगा. इसके अलावा, अगले दो सालों तक मुफ्त ऋण दिया जाएगा. ‎‎उन्होंने यह भी कहा कि जीविका दीदियों का पांच लाख का बीमा कराया जाएगा.

इस दौरान उन्होंने माई बहिन मान योजना की घोषणा का भी जिक्र किया. ‎ उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा कर्मियों का दिन भर शोषण किया जाता है, बिना कारण बताए उनकी सेवा खत्म कर दी जाती है, उन्हें कभी भी बाहर कर दिया जाता है. हर महीने उनके पारिश्रमिक से 18 प्रतिशत जीएसटी काटा जाता है. उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. सरकार में बैठे हुए लोग कमीशनखोरी कर रहे हैं. वे संविदा कर्मियों का पैसा खा रहे हैं. बिहार के सभी संविदा कर्मियों को स्थाई करेंगे. ‎‎उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार में जीविका दीदियों का शोषण होता रहा है. उन्हें सभी सरकारी कार्यों में लगाया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता. ‎ ‎पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने पहले भी काम कर के दिखाया है और आगे भी कर के दिखाएंगे.

उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार लोग बदलाव के लिए तैयार हैं. लोग भ्रष्टाचार और अपराध से त्रस्त हैं. पलायन, गरीबी, बेरोजगारी से परेशान हैं. ‎‎उन्होंने महागठबंधन में किसी भी तरह के विवादों से इनकार करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है. ‎तेजस्वी की घोषणा पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कितने भी मायाजाल फैलाएं, बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों के लिए जो काम किए हैं, उससे उनकी जिंदगी में खुशियां आई हैं. आगे भी जो करना होगा, वह बिहार की एनडीए सरकार करेगी.

नित्यानंद राय ने कहा कि जीविका दीदियों को पता है कि तेजस्वी यादव लुटेरा है, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी है. वे अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं. उनके जमाने में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता था. नरसंहार होता था. उस समय महिलाओं का दमन हुआ है. जब राजद की सरकार थी, तब दूध घोटाला किया गया और बाढ़ में कई बच्चों की दूध के बिना मौत हो गई. नित्यानंद राय ने आगे कहा कि उस दौर में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला कर गरीबों का हक छीना. भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प लिया है. उनके विकास के स्तंभों में बहनें हैं, महिलाएं, किसान, युवा, गरीब हैं और इनका विकास कोई करने वाला है तो वे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी झूठ बोल लें, लेकिन बिहार की जनता इस चुनाव में उनका सूपड़ा साफ कर देगी. बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी.

