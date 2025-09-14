Bihar Politics: चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, एंबुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपये करने का किया ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मियों का मानदेय 320 रुपये से बढ़ाकर 540 रुपये कर दिया जाएगा. साथ ही महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी.

तेजस्वी यादव ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित "डॉक्टर संवाद" कार्यक्रम में कहा कि सरकार बनने पर डॉक्टरों को नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मरीज और डॉक्टर के बीच आत्मीय संबंध को और मजबूत करना है ताकि इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो सके.

तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग बिना विजन और इच्छाशक्ति के सरकार चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 17 महीने की सरकार के दौरान बनाए गए पब्लिक हेल्थ कैडर को मौजूदा सरकार ने रोक दिया है. साथ ही डेढ़ लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सोच है कि डॉक्टरों को सम्मान मिले, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टरों को भी यह ध्यान रखना होगा कि मरीजों का भी सम्मान हो और उन्हें बेहतर इलाज मिले. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार आने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो गरीब और आम जनता का सही तरीके से इलाज नहीं करते.

तेजस्वी यादव इससे पहले भी कई चुनावी वादे कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो “भाई-बहन योजना” के तहत बिहार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी किया गया था. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उनकी घोषणाओं की नकल मौजूदा सरकार करती है.

ये भी पढ़ें- PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में कल पीएम मोदी का कार्यक्रम, जानें पूरा शेड्यूल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!