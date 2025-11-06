Bihar Chunav First Phase Polling: पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी को लगेगा बड़ा झटका, युवा RJD के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे BJP

Pappu Yadav Will Join BJP: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव को बगहा में बड़ा झटका लगने वाला है. यहां राजद के युवा RJD जिलाध्यक्ष पप्पू यादव अब लालटेन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव को उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी ज्वाइन कराएंगे. बता दें कि पप्पू यादव, बिहार केसरी रहे वंगत पहलवान रामधनी यादव के बेटे हैं. रामधनी यादव राजद अध्यक्ष लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं. वही पप्पू यादव भी बगहा सदर विधानसभा क्षेत्र के चमवलिया पंचायत के दूसरी बार मुखिया हैं. राजद में लगातार उपेक्षा किए जाने से नाराज होकर पप्पू यादव ने अब बीजेपी ज्वाइन करने का विचार बनाया है. ज़ी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर नरकटियागंज में राजद और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट ह सकती है तो बगहा से उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया है.

