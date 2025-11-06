Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990553
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav First Phase Polling: पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी को लगेगा बड़ा झटका, युवा RJD के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे BJP

Bihar Chunav 2025: बगहा से युवा राजद के जिलाध्यक्ष रहे पप्पू यादव अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनको बीजेपी ज्वाइन कराएंगे. पहले चरण की वोटिंग के दौरान तेजस्वी यादव को यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:52 AM IST

Trending Photos

पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे BJP
पप्पू यादव ज्वाइन करेंगे BJP

Pappu Yadav Will Join BJP: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव को बगहा में बड़ा झटका लगने वाला है. यहां राजद के युवा RJD जिलाध्यक्ष पप्पू यादव अब लालटेन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव को उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी ज्वाइन कराएंगे. बता दें कि पप्पू यादव, बिहार केसरी रहे वंगत पहलवान रामधनी यादव के बेटे हैं. रामधनी यादव राजद अध्यक्ष लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं. वही पप्पू यादव भी बगहा सदर विधानसभा क्षेत्र के चमवलिया पंचायत के दूसरी बार मुखिया हैं. राजद में लगातार उपेक्षा किए जाने से नाराज होकर पप्पू यादव ने अब बीजेपी ज्वाइन करने का विचार बनाया है. ज़ी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर नरकटियागंज में राजद और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट ह सकती है तो बगहा से उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bagaha Newsbihar chunav 2025RJD

Trending news

bihar chunav 2025
'मैं उठा और वोट देने आया हूं', खेसारी लाल यादव ने किया मतदान
bihar chunav 2025
दानापुर में दो बूथों पर EVM खराब, तेजस्वी की विधानसभा सीट राघोपुर में भी मतदान रुका
bihar chunav 2025
सियासी दंगल का पहला रण शुरू, बेगूसराय का आयुर्वैदिक कॉलेज बना आदर्श बूथ केंद्र
bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी, देखें आपकी सीट से किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी
bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी; बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav LIVE Updates: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया वोट, बोले- बिहार को जंगलराज और गुंडाराज से मुक्ति दिलाई जाएगी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: पहले चरण में 121 Vs 126, तेजस्‍वी-2 डिप्‍टी CM-मैथिली ठाकुर मैदान में
patna news
पटना सिटी गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव की धूम, श्रद्धा-भक्ति से सराबोर हुआ पूरा परिसर
Dinesh Lal Yadav Nirahua
बिहार चुनाव से पहले निरहुआ ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए अपील
Motihari News
बिहार चुनाव से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, 9 नवंबर की सुबह होगी सीमा सील