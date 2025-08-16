Bihar Politics: 'वोट चोरी' के खिलाफ महागठबंधन की हुंकार, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक

Bihar Politics: महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहा कि हम लोग वोट अधिकारी यात्रा कल से जा रहे हैं. सासाराम की धरती से शुरुआत करेंगे राहुल गांधी हम लोगों के साथ कई दिनों तक रहेंगे हम लोग जनता के बीच जाएंगे जनता को बताएंगे कि आपका वोट किस तरह चोरी हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी.

प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहे जाने पर कि पानी और खून एक साथ नहीं होगा उन्होंने कहा कि डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा, जब मौका आया पीओके (POK) को कब्जा करने का तो सीज फायर कर लिए अब डायलॉग दे रहे हैं. प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहे जाने पर की घुसपैठियों को रोकने के लिए हम लोग सख्त कदम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 11 साल से क्या कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है, उनको घुसपैठिया नजर आता है. झारखंड में मुद्दा लेकर गए थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यहां भी मुंह तोड़ जवाब देगी.

प्रशांत किशोर के द्वारा यह कहे जाने पर कि जहां महागठबंधन का उम्मीदवार अल्पसंख्यकों का वहां मैं अपना उम्मीदवार अल्पसंख्यक नहीं दूंगा, इस पर उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार बनने जा रही है. महागठबंधन की सरकार को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है. हमारी सरकार बनेगी हर जात धर्म के लोग हर वर्ग के लोग हम लोगों को पूरा समर्थन करेंगे और कुछ लोग जो इधर-उधर की बात कर रहे हैं वह डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसा बात कर रहे हैं.

भाजपा के द्वारा यह कहे जाने पर यह लोग वोट अधिकार यात्रा नहीं पिकनिक मनाने जाना है तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग पिकनिक मनाते हैं. उनके प्रधानमंत्री कहां-कहां नहीं जाते हैं, तब आप समझ लीजिए उन्होंने कहा कि. हम लोग जनता के बीच रहते हैं और जनता के मुद्दे की बात करते हैं. वहीं बाढ़ में आम जनता की शिकायत पर कि हम लोगों को बीएलओ नहीं मिल रहा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं, यह तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जाकर लोगों को बताना चाहिए.

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

