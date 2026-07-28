'आंदोलनकारियों को हमारी सरकार में मिलेगी पेंशन', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

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बिहार में हुए छात्र आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है. तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार में आंदोलनकारियों को पेंशन दी जाएगी. तेजस्वी ने आज (मंगलवार, 28 जुलाई) पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कि जो छात्र इस आंदोलन में जेल गए या घायल हुए हैं, जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो सभी को पेंशन देने का काम किया जाएगा. तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से जनता सड़क पर उतरी और सम्राट चौधरी की सरकार पर भारी दबाव पड़ा तो उन्होंने मामला वापस लिया है. उन्होंने कहा कि हमारी अभी भी मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से जेपी आंदोलन में शामिल लोगों को पेंशन दी जाती है. उसी तरह से छात्र आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी जेल गए हैं या घायल हुए हैं, उन्हें अगर कभी भी बिहार में हमारी सरकार बनी तो पेंशन देंगे. इस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में खास ऐलान किया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार के खात्मे तथा नौकरी-रोजगार के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ हर कदम, हर दम हम साथ खड़े रहेंगे.
तेजस्वी ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में पीएम मोदी भी बिहार आने वाले थे, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. इस तरह से तेजस्वी यादव रोड शो से पहले पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखे. बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम लोग पूरे तरीके से चुनावी मैदान में मेहनत कर रहे हैं. जनता के बीच हैं और भाजपा से जनता बहुत गुस्से में है. हम लोग चुनाव जीतेंगे. सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और लगातार जनता का जो प्यार है, वह हमें मिल रहा है.