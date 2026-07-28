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'आंदोलनकारियों को हमारी सरकार में मिलेगी पेंशन', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार में हुए छात्र आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है. तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार में आंदोलनकारियों को पेंशन दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेपी आंदोलन में शामिल लोगों को पेंशन दी जाती है. उसी तरह से छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को भी हमारी सरकार में पेंशन दी जाएगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:52 PM IST
'आंदोलनकारियों को हमारी सरकार में मिलेगी पेंशन', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
Image Credit: &#039;आंदोलनकारियों को हमारी सरकार में मिलेगी पेंशन&#039;, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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