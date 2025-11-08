Advertisement
तेजस्वी के जन्मदिन पर मचा सियासी धमाका! राजद कार्यकर्ताओं ने गिफ्ट में दी CM कुर्सी; पोस्टरों से सजा पटना

Bihar chunav 2025: राजद कार्यकर्ताओं ने पटना में तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर पोस्टर लगाकर उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बताया है और उपहार के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी भेंट की है.

 

Tejashwi Yadav Birthday Poster: पटना से एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया है. राजधानी पटना की सड़कों और चौराहों पर जगह-जगह तेजस्वी यादव के जन्मदिन के पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में तेजस्वी को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया है, वहीं कई पोस्टरों में कार्यकर्ताओं ने उन्हें उपहार के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी भेंट की है.

तेजस्वी को समर्पित पोस्टर बना चर्चा का विषय
इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है. "बिहार का भविष्य, तेजस्वी हमारा विश्वास". कई पोस्टरों में यह भी लिखा गया है कि "जन्मदिन पर शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है." इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. उनका कहना है कि पहले चरण के मतदान के बाद यह तय हो गया है कि इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

जनता का उपहार मुख्यमंत्री की कुर्सी
राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह उपहार सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं, बल्कि बिहार की जनता की भावना का प्रतीक है. कार्यकर्ताओं के मुताबिक, 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले ही जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनकर रहेगी. उनका कहना है कि तेजस्वी ने युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों को उठाया है, इसलिए लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं.

चुनावी माहौल में पोस्टर बना सियासी संदेश
तेजस्वी यादव का यह जन्मदिन ऐसे समय पर आ रहा है जब बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है. ऐसे में यह पोस्टर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी दलों का कहना है कि यह राजद की अति आत्मविश्वास का संकेत है, जबकि राजद कार्यकर्ता इसे जनता के मूड का प्रतिबिंब बता रहे हैं.

जनता का जोश और पार्टी का विश्वास
राजद नेताओं का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता अब बदलाव चाहती है. तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ है कि जनता उन्हें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है.राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि "तेजस्वी जी सिर्फ नेता नहीं, बिहार के युवाओं की उम्मीद हैं. उनके नेतृत्व में राज्य का भविष्य सुरक्षित है."

