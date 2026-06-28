'नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सम्राट चौधरी अंगूठा छाप...', तेजस्वी यादव के इन शब्दों ने बिहार की सियासत में मचाया भूचाल!

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को बचाने का काम कर रही हैं. उनके अनुसार, बड़े मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कथित रूप से प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती. तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं, बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और केंद्र से अपेक्षित वित्तीय सहयोग भी नहीं मिल रहा है.



उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए बड़े घोटालों में कथित रूप से प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना हुआ है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हो रही. तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए.