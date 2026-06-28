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'नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सम्राट चौधरी अंगूठा छाप...', तेजस्वी यादव के इन शब्दों ने बिहार की सियासत में मचाया भूचाल!

Tejashwi Yadav on CM Samrat Choudhary: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को बचाने का काम कर रही हैं. उनके अनुसार, बड़े मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कथित रूप से प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:17 PM IST
'नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सम्राट चौधरी अंगूठा छाप...', तेजस्वी यादव के इन शब्दों ने बिहार की सियासत में मचाया भूचाल!
Image Credit: (Photo-AI) नीतीश-सम्राट पर तेजस्वी यादव का अब तक का सबसे बड़ा हमलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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