'नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सम्राट चौधरी अंगूठा छाप...', तेजस्वी यादव के इन शब्दों ने बिहार की सियासत में मचाया भूचाल!

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर तीखा हमला किया. तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणियां की. इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष 20 सवाल रखे, जिनमें अधिकांश सवालरिशुश्री प्रकरण, टेंडर और भ्रष्टाचार से जुड़े थे.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में बड़े घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामलों की लीपापोती की जाती है. सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नहीं, बल्कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की है
बिहार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक
नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि बिहार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और वित्तीय अराजकता चरम पर है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है. तेजस्वी यादव ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार को आकस्मिकता निधि से 3660 करोड़ रुपये की निकासी करनी पड़ी उनके अनुसार यह राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति का संकेत है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अदूरदर्शी अपरिपक्व, बड़बोले और बतोलेबाज हैं. उन्होंने कहा कि वह केवल केंद्र सरकार के निर्देशों पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं. अंगूठा छाप मुख्यमंत्री और रबर स्टांप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रशासनिक अधिकारी उनकी क्षमता का लाभ उठाकर मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया और कहा कि उनके शासनकाल में कई घोटाले हुए, लेकिन जवाबदेही तय नहीं की गई.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी टेंडर देने और बिल पास कराने के लिए 2 से 3.5 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है, जबकि ग्लोबल टेंडरिंग में यह कमीशन 30 प्रतिशत तक पहुंच जाता है उन्होंने सवाल उठाया कि कथित रिशुश्री की कंपनियों को मिले टेंडरों की न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही. उन्होंने यह भी पूछा कि जिन विभागों में घोटालों के आरोप लगे, वहां के मंत्रियों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया
तेजस्वी यादव ने रिशु श्री प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मामूली ठेकेदार कथित तौर पर कई विभागों के टेंडर कैसे हासिल कर रहा था. उन्होंने दावा किया कि जांच से संरक्षण मिलने जैसी बातें सामने आई हैं और पूछा कि इस मामले में कथित बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार घोटाले हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को बचाने का काम कर रही हैं. उनके अनुसार, बड़े मामलों में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कथित रूप से प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती. तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं, बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और केंद्र से अपेक्षित वित्तीय सहयोग भी नहीं मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए बड़े घोटालों में कथित रूप से प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का प्रभाव मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना हुआ है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हो रही. तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन को बेहद कम दर पर लंबी अवधि की लीज पर दिया जा रहा है. उन्होंने बांस घाट स्थित शवदाह गृह और उससे जुड़े कर संबंधी मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंन कहा कि सम्राट चौधरी को कोई मतलब नहीं है. वह स्टांप पेपर वाले मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र बोलेगा और वह छाप मारते रहेंगे, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री जो करोड़ों रुपए की लागत से बिहार सरकार ने श्मशान को बनाया है, उसको 1 रुपए में हम 17 महीने जब सरकार में आए थे, तो दिया गया.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव