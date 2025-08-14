तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, BJP पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप

Tejashwi Yadav On SIR Issue: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची वेबसाइट पर जारी करने और नाम काटने का कारण बताने का निर्देश दिया है. साथ ही आधार कार्ड को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में जोड़ने का आदेश भी दिया गया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देश उनकी पुरानी मांगों के अनुरूप हैं. वे पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में पारदर्शिता लाए और नाम हटाने की प्रक्रिया सार्वजनिक करे. उन्होंने कोर्ट के फैसले को प्रजातंत्र को जिंदा रखने वाला निर्णय कहा और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया.

तेजस्वी यादव ने BJP पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर धांधली कर रहा था. उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और भाजपा इसे खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने भाजपा को 'करारा तमाचा' बताया.

तेजस्वी यादव ने बताया कि राघोपुर विधानसभा में ऐसे कई लोग थे जो जीवित थे लेकिन मतदाता सूची में उन्हें मृत दिखाया गया. उन्होंने इन मामलों को दिल्ली कोर्ट और राहुल गांधी के पास भेजा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत मिली.

तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 जुलाई को उन्होंने भारत बंद किया था और सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर समर्थन मांगा था. 300 से अधिक सांसदों ने पैदल मार्च किया, जिनमें से कई को हिरासत में लिया गया. उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सभी विपक्षी दलों का आभार व्यक्त किया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि NDA आने वाले चुनाव में हारने वाला है और जनता को उनके खेल के बारे में जागरूक करने के लिए 17 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे. उन्होंने कहा, 'एक बिहारी सब पर भारी, आपको नंगे पांव इस बार वापस भेजेंगे.'

ये भी पढ़ें- 65 लाख वोटरों की लिस्ट वेबसाइटों और पंचायत भवनों पर होगी दर्ज: सुप्रीम कोर्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!