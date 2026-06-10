Bihar Politics: तेजस्वी यादव का दावा- दिवालिया होने के कगार पर बिहार, JDU बोली- वो ट्विटर बबुआ हैं

Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार इस वक्त वित्तीय संकट से जूझ रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है. सीएम सम्राट पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने उन्हें नौसिखिया मुख्यमंत्री बताया. तेजस्वी के बयान का राजद ने समर्थन किया है. राजद प्रवक्ता एज्या यादव ने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके है.