Bihar Politics: तेजस्वी यादव का दावा- दिवालिया होने के कगार पर बिहार, JDU बोली- वो ट्विटर बबुआ हैं

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Bihar Politics: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार इस वक्त वित्तीय संकट से जूझ रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है. सीएम सम्राट पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने उन्हें नौसिखिया मुख्यमंत्री बताया. तेजस्वी के बयान का राजद ने समर्थन किया है. राजद प्रवक्ता एज्या यादव ने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो चुके है.
एज्या यादव ने कहा कि हम पिछले 6 महीनों से निरंतर कह रहे हैं कि 4-5 महीनों से खजाना खाली है. बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है. एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है. राजद नेत्री ने कहा कि नए प्रॉजेक्ट तो दूर, 2023-24 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक कार्यारंभ नहीं हुआ है. 2025 और 2026 में बिना सोचे समझे की गई घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, बिजली में भारी कटौती की जा रही है. छात्रवृति का पैसा नहीं दिया जा रहा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप्प है. फंड की कमी के कारण कैबिनेट में पूर्व से चली आ रही 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' को भी बंद कर दिया गया है.
वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री लखेन्द्र पासवान ने कहा बिहार में कोई वित्तीय संकट नहीं है. बिहार सरकार में अन्य विभाग की जो फंड होती है, वो किसी दूसरे विभाग में भी पैसा का आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है. आकस्मिकता निधि का बचा हुआ पैसा अगर विकास के लिए कहीं और दिया जा रहा है, तो इससे तेजस्वी यादव जी को क्या दिक्कत है? ये तो खुशी की बात है कि बिहार में उस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी. उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव जी को इतना ही चिंता है बिहार की, तो उन्होंने जो अपार संपत्ति लूटा वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दें.
इस मामले में जेडीयू MLC नीरज कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उन्हें 'ट्विटर बबुआ' बताया. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव में मुद्दों पर आंदोलन करने का क्षमता नहीं है. वे ट्विटर बबुआ हैं. अगर बिहार में वित्तीय संकट है, तो कौटिल्य नगर का घर कैसे बन रहा है? गिट्टी-बालू का पेमेंट कौन कर रहा है? जीएसटी लग रहा है, तो पेमेंट कौन कर रहा है? प्रतिपक्ष के नेता समेत उनकी पार्टी के विधायकों को वेतन कैसे मिल रहा है? आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का राज्य सरकार को वित्तीय अधिकार प्राप्त है और आप के माता-पिता के समय में बजट के आवंटन से अधिक राशि निकाल ली जाती थी.