'मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी, उनके देवर के पास भी 2 एपिक नंबर...', तेजस्वी यादव का बड़ा दावा
'मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी, उनके देवर के पास भी 2 एपिक नंबर...', तेजस्वी यादव का बड़ा दावा

Muzaffarpur Mayor Nirmala Devi: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि निर्मला देवी, जो बीजेपी की नेत्री हैं, उनके दो एपिक आईडी हैं, जिनमें उम्र भी अलग-अलग है. तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्मला देवी के दो देवरों का भी (epic no) एपिक नंबर है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 13, 2025, 12:22 PM IST

तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार
तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

Tejashwi Yadav News: राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं. वह मुजफ्फरपुर की मेयर हैं. मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, एक विधानसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग मतदान केंद्रों के दो मतदाता पहचान पत्र रखती हैं. हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार के 2 दो देवरों के पास भी एक ही विधानसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग मतदान केंद्रों के दो मतदाता पहचान पत्र हैं. तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि ऐसी विसंगति कैसे हुई? इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?

तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त, 2025 दिन बुधवार को चुनाव आयोग पर बिहार में वोटों की 'चोरी' करने के लिए बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया. जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं को 2 मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में हेल्प कर रहा है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह सच है कि चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में वोटों की चोरी करने के लिए बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 'अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं', तेजस्वी यादव का बड़ा दावा

उन्होंने कहा कि वास्तव में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदाता सूची के मसौदे को वोटों की 'डकैती' कहा जाना चाहिए. चुनाव आयोग राज्य में बीजेपी नेताओं को 2 मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में मदद कर रहा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया चल रही है, तब से हमें साजिश की बू आ रही है. विपक्षी दलों के वोटरों को मृत बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात के बीजेपी प्रभारी भीखू भाई, जो 2024 में गुजरात के वोटर थे, अब वे पटना के वोटर बन गए हैं.

यह भी पढ़ें: Breaking News: सीएम नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा रद्द, साथ जाने वाले थे सम्राट चौधरी

Tejashwi YadavMuzaffarpur NewsNirmala DeviBihar News

