'ट्रंप के कहने पर सीजफायर किया', भारत की जीत पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई... PM मोदी पर कसा तंज

Tejashwi Yadav on PM Modi: भारत ने रविवार (28 सितंबर) को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था, जब भारत और पाकिस्‍तान की टीम फाइनल में आमने-सामने थीं. वहीं, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने एक तरफ भारत को जीत की बधाई तो, दूसरी ओर भारत-पाक सीजफायर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा.

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई. जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने ही वाली थी लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सीजफायर कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने लिया भारत-पाक सीजफायर का क्रेडिट

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की. इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान पर हवाई हमला किया. इस एयरस्ट्राइक के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लिया, लेकिन भारत ने उनके इस दावे का कई बार खंडन किया है.

पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया बधाई

भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- खेल के मैदान पर ऑपरेशनसिंदूर. नतीजा वही - भारत जीत गया. हमारे क्रिकेटरों को बधाई.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति सी. पी राधाकृष्णन, मां चामुंडा माता के किए दर्शन

जीतनराम मांझी ने भी किया पोस्ट

जीतनराम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- बेशक पाकिस्तान के साथ खेलना हमारा एजेंडा नहीं था,बल्कि पाकिस्तान को यह बताना था कि जमीन से लेकर आसमान तक, सड़क से लेकर समुदर तक, बार्डर से लेकर खेल के मैदान तक, हम चैंपियन थें और चैंपियन ही रहेंगें. बधाई हो मेरे शेरों,बधाई टीम इंडिया.