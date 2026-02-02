तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार को घेरा, कहा- सच्चाई से कोसों दूर

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को गहमागहमी के बीच शुरू हुआ. सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. हालांकि, विपक्ष ने राज्यपाल के इस संबोधन को महज एक औपचारिक खानापूर्ति करार दिया. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल के भाषण में नया कुछ भी नहीं था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बिहार की पुरानी परिपाटी रही है, राज्यपाल कोई भी हो, वे वही पढ़ते हैं जो सरकार और नौकरशाह उन्हें लिखकर देते हैं. तेजस्वी के अनुसार, सरकार के शब्दों को दोहराना अब केवल एक रस्म बनकर रह गया है, जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है.

तेजस्वी यादव ने सरकार के विकास के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्यपाल के भाषण में जो 'हरियाली' और प्रगति दिखाई गई है, वह जमीन पर कहीं नजर नहीं आती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सुनहरे सपने दिखा रही है. तेजस्वी ने सवाल उठाया कि यदि राज्य में वाकई इतना विकास हुआ है, तो नीति आयोग से लेकर अन्य विकास सूचकांकों में बिहार आज भी फिसड्डी क्यों है? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि बिहार विकास में नहीं, बल्कि केवल भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में देश में अव्वल स्थान पर बना हुआ है. राजद नेता ने यह भी दावा किया कि वर्तमान सरकार आज जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, उनमें से अधिकांश वे योजनाएं हैं जिनका खाका हमने चुनाव से पहले जनता के सामने रखा था.

राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. उन्होंने आंकड़ों के बजाय सीधे घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार और किडनैपिंग की खबरें आम हो गई हैं. उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए आरोप लगाया कि ब्लॉक स्तर से लेकर थानों तक बिना रिश्वत के आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है. तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.

सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव की शारीरिक स्थिति ने सबका ध्यान खींचा. वे अपने पैर के अंगूठे में सर्जरी के कारण व्हीलचेयर के सहारे सदन पहुंचे थे. इसके बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े. केंद्रीय बजट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर अनोखे अंदाज में तंज कसा. तेजस्वी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ नया नहीं है, केवल प्रतीकों की राजनीति हो रही है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव थे, तो वित्त मंत्री ने मिथिला की साड़ी पहनी थी और अब तमिलनाडु में चुनाव हैं, तो उन्होंने वहां की पारंपरिक साड़ी पहनी है. उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनावी लाभ के लिए राज्यों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.