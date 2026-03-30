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बिजली बिल के नियमों में बदलाव को लेकर तेजस्वी ने मांगा CM का इस्तीफा, दिलीप जायसवाल का पलटवार

Bihar Electricity Bill News: बिहार में बिजली बिल के नियमों में बदलाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है. नए नियमों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हुए भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है. वहीं बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर जबरदस्त पलटवार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:52 AM IST

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बिजली बिल नियमों को लेकर सियासत
बिजली बिल नियमों को लेकर सियासत

Bihar Electricity Bill Politics: बिहार में 01 अप्रैल से बिजली बिल के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के हिसाब से रात 11 से सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें सामान्य रहेंगी. सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तय दर से 20% कम यानी बिजली खपत की राशि सिर्फ 80 प्रतिशत ही देनी होगी. वहीं शाम को 5 बजे से रात में 11 बजे तक यदि 200 रुपये की बिजली का उपयोग किया गया तो 20 फीसदी ज्यादा चार्ज देना होगा. आसान भाषा में कहें तो अगर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 200 रुपये की बिजली की खपत हुई है तो सिर्फ 160 रुपये ही देने होंगे. जबकि शाम 5 बजे से रात में 11 बजे तक यदि 200 रुपये की बिजली का उपयोग करने पर 220 रुपये भरने होंगे. नए नियमों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हुए भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि नीतीश-भाजपा ने फिर पलटी मारी. चुनावों के वक्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके, चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए. अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.10 रूपये प्रति यूनिट, रात 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक 7.10 रुपए और फिर शेष 8 घंटे 5.94 रुपये प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे.

ये भी पढ़ें- क्या नितिन नवीन बनेंगे बिहार के नए CM? अचानक से क्यों गरम हो गया चर्चाओं का बाजार

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तेजस्वी ने आगे कहा कि 10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी. नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए हैं, सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा-खुचा है, उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे. तेजस्वी के इस पोस्ट पर बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है. दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमको लगता है विपक्ष को समझ ही नहीं है. बिजली बिल का मामला उन्हें समझ नहीं आया है या तो वह पढ़े-लिखे नहीं हैं. 

दिलीप जायसवाल ने कहा कि वर्षों से बिजली का स्लैब अलग-अलग समय का अलग-अलग होता है. रात का अलग रेट होता है. 11 बजे के बाद का अलग रेट होता है. दिन का अलग है. यह पहले से है. बिजली बिल में कमी की गई है. बिहार सरकार उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव करते रहती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस पर विशेष जानकारी नहीं है. जैसे जानकारी मिलेगी, बताऊंगा.

पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव और सन्नी कुमार की रिपोर्ट

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