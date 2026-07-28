'सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए', तेजस्वी ने की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग

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बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान एक सिपाही द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मामले पर सियासत भी काफी देखने को मिल रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की है. उन्होंने कहा कि पहली बार किसी आंदोलन में AK-47 से गोली चलाई गई और गोली हवा में नहीं चलाई गई, निर्दोष युवाओं की छाती को छलनी किया गया. तेजस्वी ने कहा कि रिहाई का आदेश तो दिया, लेकिन दोषी अधिकारी पर क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई?
तेजस्वी ने कहा कि सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए. उसे बलि का बकरा न बनाया जाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बिहार को पुलिसिया गुंडाराज बनाना चाहती है. जब समझौता हो गया तो बिहार में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया. एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जा रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया. उन पर कई संगीन धाराएं लगाई गईं. अपराधियों को संरक्षण और छात्रों को गोली, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमने कहा था कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे.
तेजस्वी ने आगे कहा कि जब बीजेपी किसानों को ठग सकती है, तो छात्रों को क्यों नहीं ठग सकती. बिहार में महिलाओं को भी ठगा. कहा था कि लाख रुपए देंगे, नहीं दिया. वहीं, सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर तेजस्वी ने निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के 100 दिन हो गए. उन्होंने क्या काम किया? मुख्यमंत्री की पत्नी बिना किसी प्रोटोकॉल के निरीक्षण कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काफिला तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री का नहीं होता, जैसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी का था. तेज प्रताप यादव की रिहाई पर उन्होंने कहा कि चाहे तेज प्रताप जी हों, चाहे हजारों मेरे भाई हों. हम सबकी बात कर रहे हैं. जिन पर लाठी चली, गोली चली, वे सब मेरे भाई हैं.