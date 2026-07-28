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'सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए', तेजस्वी ने की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग

Tejashwi Yadav News: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान एक सिपाही द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 तानने के मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की है. उन्होंने कहा कि सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए. उसे बलि का बकरा न बनाया जाए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:00 AM IST
'सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए', तेजस्वी ने की ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग
Image Credit: सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 से गोली चलाए- तेजस्वी यादव (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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