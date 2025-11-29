महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर लगाई मुहर, सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता

Bihar News: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से रही है, जो 5 दिसंबर तक चलेगी. उससे पहले आज (29 नवंबर) महागठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है. ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर की गई. महागठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि शीतकालीन सत्र में हम सरकार को घेरेंगे. तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि वे सदन की कार्यवाही के दौरान एकजुट रहें.

बिहार विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी शुरू

1 दिसंबर से होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. इस सत्र में नए निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. साथ ही, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जहां सरकार अपनी प्राथमिकताओं और एजेंडा प्रस्तुत करेगी. इस सत्र में सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश करने की योजना है, इस बार विधानसभा में कागज़ की जगह टैबलेट दिए गए हैं यानी सदन की कार्यवाही अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी. यह कदम सदन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से है.

बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सत्र के दौरान, विधानसभा परिसर व आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 लागू रहेगी. इसके तहत सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, सभा, जुलूस व एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन ने ये कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाएं हैं.