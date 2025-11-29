Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3023115
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर लगाई मुहर, सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता

Tejashwi Yadav: 1 दिसंबर से होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. वही इससे पहले आज महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई. बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर लगाई मुहर, सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर लगाई मुहर, सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता

Bihar News: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से रही है, जो 5 दिसंबर तक चलेगी. उससे पहले आज (29 नवंबर) महागठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है. ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर की गई.  महागठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि शीतकालीन सत्र में हम सरकार को घेरेंगे. तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि वे सदन की कार्यवाही के दौरान एकजुट रहें.

बिहार विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी शुरू
1 दिसंबर से होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. इस सत्र में नए निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. साथ ही, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जहां सरकार अपनी प्राथमिकताओं और एजेंडा प्रस्तुत करेगी. इस सत्र में सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश करने की योजना है, इस बार विधानसभा में कागज़ की जगह टैबलेट दिए गए हैं  यानी सदन की कार्यवाही अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी. यह कदम सदन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से है. 

बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सत्र के दौरान, विधानसभा परिसर व आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 लागू रहेगी. इसके तहत सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, सभा, जुलूस व एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन ने ये कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाएं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi Yadav

Trending news

CM nitish kumar
सीएम नीतीश पहुंचे पैतृक गांव कल्याण बिगहा, पिता की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
Kushal Yuva Program
10वीं-12वीं पास युवा भी मोटा पैसा कमा सकते हैं! बिहार सरकार की इस खास योजना को जानें
West Champaran
West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक 12 फीट लंबा निकला
Lakhisarai news
लखीसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी सोनू सिंह सहित दो गिरफ्तार
Mahagathbandhan
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक, क्या बोले भाई वीरेंद्र
Jamui News
जमुई में फिर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, कई मशीनें बरामद
Jehanabad news
Jehanabad News: जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में एक महिला समेत 8 घायल
Mahagathbandhan
महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी
Bhagalpur News
भागलपुर में निजी सफाईकर्मियों की हड़ताल से ठप हुई सफाई व्यवस्था
Bihar Board
बिहार बोर्ड के 10वीं, 12वीं की डेटशीट कभी भी हो सकती है जारी, जानिए कैसे करें तैयारी