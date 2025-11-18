Advertisement
'आप किसी और को विधायक दल का नेता चुन लें...' यह कहते हुए समीक्षा बैठक में भावुक हो गए थे तेजस्वी यादव

बिहार चुनाव में करारी हार के बाद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा बैठक में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और सांसद मीसा भारती के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे. बताया जा रहा है कि बैठक को संबोधित करते वक्त तेजस्वी यादव भावुक हो गए.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:21 PM IST

RJD Review Meeting: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक हुई. समीक्षा बैठक में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और सांसद मीसा भारती के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे. बताया जा रहा है कि बैठक को संबोधित करते वक्त तेजस्वी यादव भावुक हो गए. उन्होंने वहां मौजूद सभी नेताओं से पूछा, पार्टी देखूं या परिवार? क्या करूं मैं? आप चाहे तो मेरी जगह किसी और को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं. यह कहते हुए तेजस्वी यादव भावुक हो गए. बेटे को हताश और निराश देख लालू प्रसाद यादव उनकी ढाल बन गए और कहा, तुम पार्टी देखो. परिवार मैं देखता हूं. इस तरह हार की हताशा और परिवार में विघटन से टूट चुके तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने बड़ा संबल दे दिया और इसके साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि पार्टी में सब कुछ तेजस्वी यादव के हिसाब से चलेगा. 

सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने विधायकों और पार्टी नेताओं से कहा कि आप विधायक दल का नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. बहन रोहिणी आचार्य का नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने कहा, एक नेता का टिकट काटने को मुझसे कहा गया था, लेकिन पार्टी हित में मैंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा. फिर उन्होंने नेताओं से कहा, मुझे अपनी पार्टी देखनी चाहिए या अपना परिवार.  

विधायक दल का नेता पद छोड़ने की तेजस्वी यादव के पेशकश करने के साथ ही लालू प्रसाद यादव ढाल बनकर सामने आए और कहा, तुम्हें बिहार विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए. इसके बाद विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया. 

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ लिया था. उसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत खान ने उन्हें न केवल घर से निकाला बल्कि यह भी कहा था कि उन पर चप्पल भी उठाया जाएगा. उसके बाद से लेकर अब तक रोहिणी आचार्य लगातार परिवार और पार्टी नेताओं पर सवाल उठा रही हैं.

