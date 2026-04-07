'10 साल, 16 लाख गिरफ्तारियां', तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए खोली शराबबंदी की पोल, सरकार से पूछे तीखे सवाल

Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तगड़ा निशाना साधा. उन्होंने शराबबंदी को लेकर 10 साल के आंकड़े पेश किए.
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Tejashwi Yadav on Nitish Government: बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ताजा ट्वीट में राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए शराबबंदी की प्रभावशीलता पर निशाना साधा.
तेजस्वी यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि शराबबंदी लागू होने के 10 वर्षों में बिहार में 11 लाख मामले दर्ज किए गए और 16 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में ही 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई, जो प्रतिदिन औसतन 11 हजार लीटर से ज्यादा है.
उन्होंने वर्ष 2026 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार पुलिस के अनुसार हर महीने औसतन 3 लाख 70 हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद हो रही है यानी प्रतिदिन करीब 12 हजार लीटर. हालांकि, तेजस्वी यादव ने इसे दिखावटी जब्ती करार देते हुए दावा किया कि वास्तविक खपत प्रतिदिन 1.7 लाख लीटर से अधिक है.
राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया कि जब इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है, तो राज्य में इसकी आपूर्ति कैसे हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शराब पैराशूट से नहीं गिरती, बल्कि इसके पीछे संगठित तंत्र और सहयोग की भूमिका है, जिसे सरकार उजागर नहीं कर रही.
तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जिससे अफसरशाही बेलगाम और तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई है. उन्होंने सरकार से मांग की कि जब्ती के साथ-साथ शराब की वास्तविक खपत के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं.
रिपोर्ट: शिवम राज
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