Bihar Politics: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मानना बताया गरीबों की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है. अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को भी आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा. यह फैसला गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनके पास सीमित दस्तावेज ही मौजूद हैं.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और इसे गरीबों तथा आम लोगों की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से आधार कार्ड को वोटर पहचान दस्तावेज में शामिल करने की मांग कर रही थी, क्योंकि गरीबों के पास सबसे आम और उपलब्ध दस्तावेज आधार ही होता है. तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट और अपने वकीलों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने गरीबों के हित की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया.

तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत को लेकर गंभीर संदेह है. उन्होंने सवाल किया कि क्या वाकई वे बीमार हैं या फिर उन्हें बीमार दिखाया जा रहा है. तेजस्वी ने कहा कि सदन चलाने के बाद धनखड़ का कोई अता-पता नहीं मिलता, न ही कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हो रहा है. उन्होंने इसे हाउस अरेस्ट की साजिश करार दिया और इस पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की.

तेजस्वी ने अपनी पार्टी के सामाजिक अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आरजेडी कार्यकर्ता जोर-शोर से माई-बहिन मान योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे हैं. साथ ही युवाओं के लिए नौकरी से संबंधित अवसर उपलब्ध कराने हेतु युवा संवाद फॉर्म भी भरे जा रहे हैं. तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से डराया-धमकाया जा रहा है और गिरफ्तार तक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के नेता इस तरह के फॉर्म भरवाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब आरजेडी ऐसा करती है तो इसे रोका जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने यह रवैया जारी रखा तो अधिकारियों को कोर्ट तक घसीटा जाएगा.

