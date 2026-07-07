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Bankipur By-Election: तेजस्वी ने बांकीपुर से रेखा गुप्ता को थमाया टिकट, लेकिन RJD सांसद तो उनको जानते ही नहीं

MP Surendra Prasad Yadav News: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता को टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनको जानते नहीं हैं. सुरेंद्र यादव ने कहा कि हमको कुछ नहीं पता है. हम काफी दिन के बाद दिल्ली से आ रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:33 PM IST
Bankipur By-Election: तेजस्वी ने बांकीपुर से रेखा गुप्ता को थमाया टिकट, लेकिन RJD सांसद तो उनको जानते ही नहीं
Image Credit: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता को जानने से इनकार किया (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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