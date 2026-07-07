/Bankipur By-Election: तेजस्वी ने बांकीपुर से रेखा गुप्ता को थमाया टिकट, लेकिन RJD सांसद तो उनको जानते ही नहीं

राज्य चुनें
Bankipur By-Election: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी से रेखा गुप्ता को टिकट दिया है. पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट दिया गया था. राजद पार्टी के मुताबिक, रेखा गुप्ता ने पिछले चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन नितिन नवीन के सामने हार का सामना करना पड़ा था. इस बार रेखा गुप्ता पहले से ज्यादा मजबूत चुनौती पेश करेंगी. वहीं, राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ही रेखा गुप्ता को नहीं जानते हैं.
पटना पहुंचे राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया वो रेखा गुप्ता को जानते नहीं है. पटना एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों ने सुरेंद्र यादव से सवाल किया कि राजद ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है? इस पर सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम उनको जानते ही नहीं है. जब नहीं जानते हैं, काहे जबरदस्ती बोल रहे हो.
ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता कोई नया नाम हों, वह इससे पहले भी बांकीपुर सीट से राजद की टिकट चुनाव लड़ चुकी हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को बांकीपुर में 46 हजार 363 वोट मिले थे, वहीं उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के नितिन नवीन को 98 हजार 299 वोट मिले थे.
हैरानी की बात है कि राजद पार्टी के नेता ही उन्हें (रेखा गुप्ता) नहीं जानते हैं. सांसद सुरेंद्र यादव के इस जवाब से जाहिर है कि पार्टी ने टिकट वितरण से पहले नेताओं से चर्चा भी नहीं की थी. राजद सांसद के इस तरह के जवाब पर सियासत देखने को मिल सकती है.