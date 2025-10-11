Advertisement
RJD में टिकट बंटवारे पर मंथन तेज, तेजस्वी यादव ने लालू के 'भरोसेमंद' से की 40 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद में टिकट बंटवारे को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है. तेजस्वी यादव शनिवार को पटना में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिले. दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें उम्मीदवार चयन, जातीय संतुलन और सीट रणनीति पर चर्चा हुई.

Oct 11, 2025

तेजस्वी यादव और राजद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच शनिवार को राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने पटना के कौंटिक्य नगर स्थित आवास पर पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई. इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है.

सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे, उम्मीदवार चयन और जातीय समीकरणों पर गहराई से चर्चा हुई. पार्टी में इस समय उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन का दौर चल रहा है. ऐसे में तेजस्वी यादव का वरिष्ठ नेताओं से राय लेना यह संकेत देता है कि वे चुनावी रणनीति को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते.

जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माना जाता है. वे पार्टी के अंदर एक अनुभवी और अनुशासित नेता के रूप में पहचाने जाते हैं. राजद संगठन को उन्होंने कई बार मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में यह माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में उनकी राय को नज़रअंदाज़ करना पार्टी नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा.

मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. समाचार एजेंसी आईएएनएस के सवालों से बचते हुए वे सीधे रवाना हो गए. इससे यह कयास और तेज हो गए हैं कि दोनों नेताओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण और गोपनीय चर्चा हुई है, जिसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा रहा.

राजद में इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है. तेजस्वी यादव लगातार वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं ताकि चुनाव से पहले पार्टी के अंदर एकजुटता और संतुलन बना रहे. विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात पार्टी के अंदर चल रही आंतरिक नाराजगियों को दूर करने की कोशिश भी हो सकती है.

बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर, दूसरे चरण का 11 नवंबर को प्रस्तावित है, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

रिपोर्ट- आईएएनएस

