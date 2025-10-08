Kahalgaon Seat: जिस सीट से 9 बार कांग्रेस से सदानंद सिंह जीतते रहे, वहां पर तेजस्वी यादव ने उतार दिया राजद का प्रत्याशी!

Kahalgaon Assembly Seat: बिहार में चुनाव का ऐलान होने के बाद राजद नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बुधवार को पहली बार भागलपुर के कहलगांव में जनसभा की. महागठबंधन में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव ने कहलगांव विधानसभा के लिए रजनीश यादव को आशीर्वाद देने की अपील की. तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा, आपका बेटा आपकी सेवा करेगा. झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव कहलगांव सीट से चुनाव के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे. बुधवार को तेजस्वी यादव ने उनको आशीर्वाद दे दिया.

तेजस्वी यादव बुधवार को कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गोराडीह के बिरनौध पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सभा को सम्बोधित किया. मंत्री संजय यादव और रजनीश यादव की अगुवाई में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने लोगों से महागठबंधन को जिताने की अपील भी की. इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी योजनाएं भी बताईं. एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने राजद को जिताने की अपील की.

इससे पहले कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा पिछले क़ई महीनों से कहलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था. अब तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव के लिए वोट मांगकर साफ कर दिया कि कहलगांव सीट पर कांग्रेस का नहीं, बल्कि राजद का प्रत्याशी उतरने वाला है. इस सीट पर लगातार कांग्रेस का दबदबा था.

कांग्रेस के सदानंद सिंह इस सीट से 9 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. भाजपा के पवन यादव 43,000 वोटों से चुनाव जीते थे. इस बार महागठबंधन की ओर से राजद ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है. इससे कांग्रेस नेताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है.

रिपोर्ट: आश्विनी कुमार

