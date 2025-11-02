Advertisement
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन सरकार में बिहार को मिलेगा मुस्लिम डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू अपनी सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने के संकेत दिए हैं. इससे पहले उन्होंने महिला को डिप्टी सीएम बनाने पर कुछ इसी तरह की बात कही थी.

Nov 02, 2025

तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग से पहले महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने के संकेत दिए हैं. एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने साफ कहा कि उनकी सरकार में मुकेश सहनी इकलौते उपमुख्यमंत्री नहीं होंगे. इंटरव्यू में जब तेजस्वी से मुस्लिम को उपमुख्यमंत्री बनाने की संभावना पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हर किसी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा. उन्होंने कहा कि कई उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. राजद नेता ने कहा कि जिस दिन यह घोषणा हुई थी, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि अगर मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो अन्य लोग भी होंगे. विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा.

एक अन्य चैनल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने महिला डिप्टी सीएम बनाने के संकेत दिए थे. उन्होंने महागठबंधन सरकार में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार में माई-बहिन मान योजना को लागू करके हर महिला को 2500 रुपये देने का काम करेंगे. तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव, अच्छी शिक्षा, रोजगार, इलाज चाहती है. जनता पलायन और अपराधमुक्त बिहार चाहती है. 20 साल NDA के पास मौका था, लेकिन बिहार में कोई कारखाना, कोई रोजगार नहीं. चार-पांच करोड़ लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए. 20 साल एक बड़ा मौका होता है, 20 साल में भी लोगों ने कोई स्थिति सुधारी नहीं तो अब हमें लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस योग्य नहीं रह गए. 

अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बदल दिए सियासी समीकरण! जानें इससे किसको मिलेगा फायदा?

