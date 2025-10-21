Bihar Chunav 2025: तेजस्वी ने गौरा बौराम में मुकेश सहनी के भाई को भी फंसा दिया! संतोष सहनी ने अब दी केस करने की धमकी

Tejashwi Yadav Vs Mukesh Sahani: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान साफ देखने को मिल रही है. चुनाव से पहले एक मंच से हाथ पकड़कर एनडीए के खिलाफ हुंकार भरने वाले नेता अब एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं. महागठबंधन की एकता उस वक्त तार-तार हो गई, जब प्रदेश की 13 सीटों पर घटक दल आपस में ही मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए. इन 13 सीटों में दरभंगा जिले की गौराबौराम सीट भी शामिल है. महागठबंधन में शामिल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यहां से अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान में उतारा है. उनको एनडीए उम्मीदवार के अलावा राजद प्रत्याशी अफजल अली खान से भी टक्कर लेनी होगी. इस परिस्थिति में संतोष सहनी की सीट फंस गई है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के भाई को ही फंसा दिया है.

राजद प्रत्याशी अफजल अली खान ने अंतिम दिन भी अपना पर्चा वापस नहीं लिया. जिसकी वजह से इस सीट पर राजद और वीआईपी प्रत्याशी के बीच फ्रेंडली फाइट की परिस्थिति बन गई है. ऐसी परिस्थितियों में महागठबंधन का वोट बंट सकता है और इसका सीधा फायदा एनडीए कैंडिडेट को मिलेगा. हालांकि, राजद ने निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखकर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने की बात की थी लेकिन तय नियमों के कारण यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया. इसके कारण संतोष सहनी अब निर्वाचन अधिकारियों पर भड़के हुए हैं. उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर भी केस करने की धमकी दी है. संतोष सहनी ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से लेटर जारी होने के बावजूद अधिकारियों ने राजद प्रत्याशी का नामांकन नहीं रद्द किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी रुपये लेकर काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- रक्सौल में JDU के 3 पूर्व नेता बढ़ा रहे टेंशन तो मोतिहारी में पति-पत्नी में टक्कर

