'14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास', बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है.
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. मतदान दो चरणों में पूरा होगा, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं, नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इसी बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं.
'ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा'
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं. ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं. 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरूआत हो जाएगी. बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा. सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा.
'सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी'
वहीं, RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव के तारीखों का ऐलान बहुत औपचारिक है. महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग बीते कुछ सालों में रेफ्री की भूमिका को बिसरा चुका है. तमाम चीजों पर हमने आग्रह किया. सरकार महागठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी. बिहार बदलाव के कगार पर है. उस बदलाव की बयार में कुछ ही समय रह गया है.
बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान
बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किया. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे.