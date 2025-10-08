Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952259
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास', बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:29 AM IST

Trending Photos

राजद नेता तेजस्वी यादव
राजद नेता तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. मतदान दो चरणों में पूरा होगा, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं, नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इसी बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं. 

'ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा'
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं. ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा. बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं. 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरूआत हो जाएगी. बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा. सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा. 

यह भी पढ़ें: NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले- कहना जल्दबाजी, मांझी भी नाराज!

Add Zee News as a Preferred Source

'सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी'
वहीं, RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव के तारीखों का ऐलान बहुत औपचारिक है. महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग बीते कुछ सालों में रेफ्री की भूमिका को बिसरा चुका है. तमाम चीजों पर हमने आग्रह किया. सरकार महागठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी. बिहार बदलाव के कगार पर है. उस बदलाव की बयार में कुछ ही समय रह गया है.

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान
बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किया. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Tejashwi Yadav

Trending news

bihar chunav 2025
14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव
Bihar Crime News
रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली
Jamui News
Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद
Ziradei Vidhan Sabha Seat
बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा
Chirag Paswan
NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले- कहना जल्दबाजी, मांझी भी नाराज!
Anand Mohan
Bihar Politics: लालू यादव के 'छ और ग्यारह' वाले पोस्ट पर आनंद मोहन का पलटवार
Jharkhand news
झारखंड में नक्सलियों ने किया प्रतिरोध सप्ताह और बंद का ऐलान, पुलिस अलर्ट
Arun Bharti
अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने बनाया विधानसभा चुनाव प्रभारी
Asaduddin Owaisi
'राजद में इतनी ताकत नहीं कि भाजपा को रोक सके', शेरघाटी में ओवैसी ने जमकर बोला हमला
sudhanshu trivedi
हमारा CM स्पष्ट, उनसे पूछिए जिनकी हसरतों के जनाजे निकल गए: सुधांशु त्रिवेदी