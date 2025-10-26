Advertisement
Tejashwi Yadav PC: पंचायत प्रतिनिधियों और PDS डीलरों के लिए बड़ी घोषणा, तेजस्वी यादव ने फिर की चुनावी वादों की बौझार

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार में पंचायत प्रतिनिधियों का पचास लाख का बीमा कराया जाएगा. ग्राम कचहरी की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि पीडीएस डीलरों को मानदेय दिया जाएगा और प्रति क्वींटल कमीशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:22 PM IST

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav Press Conference: बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव इन दिनों वादों की बौझार करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में तेजस्वी ने आज (रविवार, 26 अक्टूबर) पंचायत प्रतिनिधियों और PDS डीलरों के लिए बड़ी घोषणाएं की. तेजस्वी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के पूर्व जन प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि मानदेय के साथ प्रति क्वींटल मार्जिन मनी (कमीशन) की राशि भी बढ़ा दी जाएगी. तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को लोग बदलना चाहते हैं. मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं. भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें (एनडीए को) 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी. उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं. इस बार बदलाव भी होगा. नई सरकार भी बनेगी. मिलकर नया बिहार बनाने का काम करें. बिहार को नंबर वन बनाने का काम करेंगे. बीजेपी और एनडीए सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ गुजरात में हो रहा है. बिहार का बजट भी गुजरात में खर्च कर रहे हैं. बिहार के लोग बेसब्र होकर इस भ्रष्ट सरकार को बदलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया है ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने मना कर दिया कि कारखाना-उद्योग नहीं लग सकता. इंडस्ट्री नहीं लग सकता, क्योंकि भूमि की कमी है.

ये भी पढ़ें- मोहिउद्दीन नगर के पूर्व विधायक राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह का हार्ट अटैक से निधन

तेजस्वी यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा. ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन की शुरुआत की जाएगी. पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की मांग थी कि पेंशन दिया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे. हम लोगों ने तय किया है पेंशन दिया जाएगा. इनको 50 लाख का बीमा भी दिया जाएगा. जन वितरण प्रणाली के जो वितरक हैं, उनको मानदेय दिलवाने का काम करेंगे. प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को बढ़ाया जाएगा. जन वितरण प्रणाली के लोगों के अनुकंपा में लागू उम्र सीमा भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि नाई, कुम्हार, लोहार और बढ़ाई के स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख ब्याज रहित सहायता राशि प्रदान की जाएगी. तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने में कितने काम हुए, अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तो सारा काम हो जाता.

