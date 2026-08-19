Add Zee Business As A Preferred Source
App

पेपर लीक और सिवान AK-47 फायरिंग के विरोध में राजभवन तक मार्च करेंगे तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav March: पेपर लीक और सिवान AK-47 फायरिंग के विरोध में आज तेजस्वी यादव मार्च करेंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि जानना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:30 AM IST
पेपर लीक और सिवान AK-47 फायरिंग के विरोध में राजभवन तक मार्च करेंगे तेजस्वी यादव
Image Credit: तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RJD के मार्च के कारण पटना में कई रास्तों पर बदला रूट, देखें एडवाइजरी
2
3
4
5