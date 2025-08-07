Bihar Chuanv 2025: राहुल गांधी के डिनर से पहले तेजस्वी की बड़ी बैठक, RJD के सभी MLA-MLC संग ऑनलाइन मंथन

Bihar Vidhan Sabha Chuanv 2025: बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. दिल्ली में आज (गुरुवार, 07 अगस्त) बिहार एनडीए और महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया है. बताया जा रहा है कि डिनर पार्टी तो एक बहाना है, इस मीटिंग में बिहार में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर रणनीति तय की जा सकती है. राहुल के डिनर से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों, एमएलसी और जिलाध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की. यह बैठक ऑनलाइन माध्यम से की गई. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई.

उधर दूसरी ओर 2 वोटर कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है. निर्वाचन आयोग ने उनसे उनके मतदाता पहचान पत्र का विवरण दोबारा मांगा है. आयोग ने तेजस्वी से उनके मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी को जांच के लिए 8 अगस्त 2025 तक जमा करने का अनुरोध किया है. अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर उनसे अपना मतदाता पहचान पत्र जमा कराने को कहा है. बता दें कि तेजस्वी ने 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि SIR के दौरान उनका नाम काट दिया गया है. इस दौरान EPIC नंबर बताया था, जांच में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है.

दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव घिरते जा रहे हैं. एनडीए लगातार उन पर हमलावर है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव की धोखेबाज और आपराधिक प्रवृत्ति एक बार फिर बेनकाब हुई है. उनके पास दो वोटर कार्ड होना, इस बात का पुख्ता सबूत है कि वे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने में जुटे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव का दोहरी वोटर आईडी रखना उनके परिवार की भ्रष्ट और धोखेबाज राजनीति की परंपरा का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि लालू यादव के चारा घोटाले से लेकर अब तेजस्वी के वोटर आईडी घोटाले तक, यह परिवार बार-बार बिहार की जनता को ठगने में माहिर साबित हुआ है.

