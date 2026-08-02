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'पीएम मोदी जी, आपके MLA ने एक अधिकारी की बलि ली', पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव और लिखा ये पोस्ट

Bihar News: कार्यपालक पदाधिकारी (EO) डॉ. विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार में सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है. इस घटना के बाद तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डीजीपी से फोन पर बात की और कार्रवाई की मांग की.

Written ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:18 PM IST
'पीएम मोदी जी, आपके MLA ने एक अधिकारी की बलि ली', पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव और लिखा ये पोस्ट
Image Credit: (Z News) तेजस्वी यादव ने ईओ के परिवार से मुलाकात की

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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