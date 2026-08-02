'पीएम मोदी जी, आपके MLA ने एक अधिकारी की बलि ली', पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव और लिखा ये पोस्ट

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डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार में सियासी और प्रशासनिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है. इस घटना के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी, हर संभव कानूनी और व्यक्तिगत मदद का भरोसा दिलाया. मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए निशाना साधा.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में एनडीए के एक विधायक ने डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से 50 लाख रुपए की मांग की. मांग पूर्ति नहीं होने पर अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण है.
उन्होंने पीएम मोदी को टैक करते हुए लिखा कि @narendramodi जी, आपके ट्रबल इंजन सरकार में आपके MLA ने एक ईमानदार अधिकारी की बलि ली है. क्या ये कथित जंगलराज से अच्छा काम हुआ है? इस राज का कोई तो नामकरण कीजिए. शोक-संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया. शाम में दिवंगत अधिकारी की अंत्येष्टि में सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि डीजीपी से निष्पक्ष जांच कर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी की मांग की. मुख्यमंत्री से न्याय और निष्पक्षता की अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि वो तो खुद ही अपराधियों के संरक्षक है.
बिहार में एनडीए के एक विधायक ने डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से 50 लाख ₹ की मांग की। मांग पूर्ति नहीं होने पर अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण है।
सम्मानीय श्री @narendramodi जी, आपके ट्रबल इंजन सरकार में… pic.twitter.com/RkT0MXA9LB
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 2, 2026
पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव
बता दें कि परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस जघन्य हत्या मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक संबंधित विधायक को इस मामले में नामजद अभियुक्त नहीं बनाया जाता, तब तक राष्ट्रीय जनता दल लगातार कार्रवाई की मांग करता रहेगा. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राजद पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.