MAA और BETI करेंगी बेड़ा पार! बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का नया दाव

Bihar Politics: बिहार विधासभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है. ऐसे में सभी सियासी दलों ने जनता के लिए अपनी योजना का पिटारा खोल दिया है. वहीं, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बि‍हार विधानसभा चुनाव के एक नई घोषणा की है. इसमें उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अगर उनकी की सरकार बनी तो 'मां' नाम से वह एक योजना लाऐंगे. इस योजना से ठेका कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने इस योजना को अपने सामाजिक न्याय, रोजगार और संविदा कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक शोषण को रोकने की और अपना कदम बताया.

दरअसल, राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान तेजस्वी यादव ने MAA और BETI योजना के बारे में विस्तार से बताया. MAA का फुल फॉर्म तेजस्वी यादव ने M- मकान, A- अन्न, A- आमदनी बताया. जबकि BETI का फुल फॉर्म नेता प्रतिपक्ष ने B- बेनेफिट, E- एजुकेशन, T- ट्रेनिंग और I- इनकम बताया.

उन्होंने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि संविदा कर्मियों के साथ हो रहे शोषण को रोका जाएगा. उन्हें कभी भी नहीं निकाला जाएगा. संविदा कर्मियों पर 18% GST कटने पर भी उन्होने कहा कि अगर जब उनके वेतन से इतना काटा जा रहा है तो उन्हें स्थायी क्यों नही बनाया जा रहा है? साथ ही महिलाओं को हफ्ते में मिलने वाली दो छुट्टी जो उनके नही दी जाती है. उसका भी जिक्र किया.

जीविका दीदी में जिन-जिन ने लोन ने लिया है और इंटरेस्ट के साथ लिया है, उसको माफ कर दिया जाएगा. तेजस्वी यादव की इस प्रकार की घोषणाएं मतदाताओं के बीच काफी असर डाल सकती हैं, खासकर उन वर्गों के लोगों में जहां रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उनके लिए बड़ा मुद्दा हैं.

