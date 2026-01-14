Advertisement
दही-चूड़ा भोज में अब तक नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप बोले– देर से सोकर उठते हैं मेरे छोटे भाई

Tej Prtap Yadav News: दही-चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर तेज प्रताप यादव ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव देर से सोकर उठते हैं, इसलिए अभी तक कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:27 PM IST

Tej Prtap Yadav News: तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि अब तक तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे. इस सवाल पर जब तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब दिया. तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव देर से सोकर उठते हैं, इसलिए अभी तक दही-चूड़ा भोज में नहीं आ पाए हैं. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

बता दें कि तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में सबसे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान जब तेज प्रताप यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पिता लालू यादव आए थे और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके अलावा राज्यपाल भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया. तेज प्रताप यादव ने कहा कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी होता है.

तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वह हमेशा मानते हैं कि आशीर्वाद के बाद ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है. उन्होंने अपने दही-चूड़ा भोज को पारंपरिक और संस्कारों से जुड़ा आयोजन बताया. इस मौके पर कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिससे आयोजन की रौनक और बढ़ गई.

वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे हैं. जब इसको लेकर तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि तेजस्वी उनके छोटे भाई हैं और वह थोड़ा देर से सोकर उठते हैं, इसलिए अभी तक कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं. बता दें कि जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 14 जनवरी को पटना स्थित अपने आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था.

