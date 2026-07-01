'सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ हूं, 2 कमरों में भी रह लूंगा', बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार को करारा जवाब

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5 जुलाई, 2026 को राजद का 30वां स्थापना दिवस है. इसको लेकर 1 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की एनडीए और खासकर सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को गाली देने वाले यह नहीं जानते, लालू सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा और यूनिवर्सिटी हैं. वहीं, सरकारी बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा. साथ ही चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का जिक्र किया.
सरकारी आवास को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके माता-पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और घर में जनप्रतिनिधि हैं, तो नियमानुसार आवास मिला है. उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और रामकृपाल यादव के परिवारों का हवाला देते हुए पूछा कि उन पर राजनीति क्यों नहीं होती? तेजस्वी ने कहा कि वे सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुए हैं और दो कमरों में भी रह सकते हैं, सरकार सुरक्षा हटाने का डर न दिखाए, उन्हें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है.
तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रिशु श्री घोटाला समेत करोड़ों रुपये के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार की मिलीभगत के कारण कोई भी बड़ा अधिकारी या मंत्री गिरफ्तार नहीं हो रहा है. कोर्ट में बिहार सरकार का वकील तक समय पर नहीं पहुंचता, ताकि बड़ी मछलियों को बचाया जा सके.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का मूल स्थापना दिवस वैसे, तो 5 जुलाई को है, लेकिन पटना में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो जाने के बाद जिला स्तर पर काम प्रभावित न हो, इसलिए आज ही कार्यक्रम रखा गया है. उन्होंने घोषणा किया कि अब अगले चार दिनों तक बिहार के सभी जिलों में स्थापना दिवस के तहत सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. तेजस्वी ने याद दिलाया कि लालू यादव ने साल 1997 में इस पार्टी की स्थापना की थी और वे एक ऐसे नेता हैं, जो सामंती शक्तियों के आगे कभी अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटे, लालू यादव एक विज्ञान हैं, उन्हें गाली देना अब बीजेपी में आगे बढ़ने का फैशन बन गया है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक विचारधारा, एक विज्ञान और एक यूनिवर्सिटी हैं. उन्होंने तंज कसा कि आजकल कुछ लोग 'ओरिजिनल भाजपाई' बनने के लिए लालू जी को गाली दे रहे हैं. तेजस्वी ने कहा कि आज राजनीति में यह फैशन बन गया है कि जो लालू यादव को गाली देगा, बीजेपी उसे आगे बढ़ाएगी. जबकि सच्चाई यह है कि लालू यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में न जाने कितने लोगों को सांसद और मंत्री बनाकर आगे बढ़ने का मौका दिया और उनके बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है.
तेजस्वी यादव ने राज्य की वर्तमान एनडीए सरकार की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं से पूछा कि आज बिहार का खजाना खाली क्यों है? कर्मचारियों को वेतन देने और विकास योजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं, यहां तक कि विधायकों का फंड भी बंद कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि चंद बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी सरकार को चला रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए तेजस्वी ने उन्हें 'अंगूठा छाप' बताया और कहा कि बिहार की यह सरकार स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि दिल्ली से अमित शाह की ओर से 'रिमोट कंट्रोल' के जरिए चलाई जा रही है, जहां गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.
उन्होंने दावा किया कि तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग और बेईमानी के बावजूद आरजेडी आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है. अंत में पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए तेजस्वी ने सख्त चेतावनी दी कि स्थापना दिवस या किसी भी सांगठनिक कार्यक्रम में जो कोई भी सीट, पद या झंडे को लेकर आपस में झगड़ा करेगा, उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरी पार्टी एक परिवार है.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव