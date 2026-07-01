'सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ हूं, 2 कमरों में भी रह लूंगा', बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार को करारा जवाब

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का मूल स्थापना दिवस वैसे, तो 5 जुलाई को है, लेकिन पटना में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो जाने के बाद जिला स्तर पर काम प्रभावित न हो, इसलिए आज ही कार्यक्रम रखा गया है. उन्होंने घोषणा किया कि अब अगले चार दिनों तक बिहार के सभी जिलों में स्थापना दिवस के तहत सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. तेजस्वी ने याद दिलाया कि लालू यादव ने साल 1997 में इस पार्टी की स्थापना की थी और वे एक ऐसे नेता हैं, जो सामंती शक्तियों के आगे कभी अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटे, लालू यादव एक विज्ञान हैं, उन्हें गाली देना अब बीजेपी में आगे बढ़ने का फैशन बन गया है.