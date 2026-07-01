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'सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ हूं, 2 कमरों में भी रह लूंगा', बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार को करारा जवाब

Tejashwi Yadav on bungalow controversy: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का मूल स्थापना दिवस वैसे, तो 5 जुलाई को है, लेकिन पटना में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो जाने के बाद जिला स्तर पर काम प्रभावित न हो, इसलिए आज ही कार्यक्रम रखा गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:49 PM IST
'सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ हूं, 2 कमरों में भी रह लूंगा', बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार को करारा जवाब
Image Credit: (@yadavtejashwi) बंगला विवाद पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार को करारा जवाबSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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