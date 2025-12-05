फैमिली के साथ यूरोप टूर पर निकले तेजस्वी यादव तो क्यों राहुल गांधी से उनकी तुलना होने लगी? नीतीश पर भी उठे सवाल

Tejashwi Yadav Europe Tour Controversy​: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया. दोनों एक दूसरे के खिलाफ सदन की कार्यवाही को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाने लगे. दरअसल, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे. बताया गया कि वे अपनी फैमिली के साथ यूरोप के टूर पर निकल गए हैं. इसके बाद सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने तेजस्वी यादव की तुलना राहुल गांधी से करनी शुरू कर दी. आरोप था कि तेजस्वी यादव ने संसदीय मर्यादा को ताक पर रखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान उपस्थित रहना भी मुनासिब नहीं समझा. सत्तापक्ष के आरोपों पर अब विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाने लगे हैं. विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री खुद सदन की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेते हैं. वे शुरुआती के 10 मिनट के बाद सदन से निकल जाते हैं और लास्ट के 10 मिनट पहले सदन में वापस आते हैं.

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, विपक्ष के नेता ने शपथ लेकर महागठबंधन के घटक दलों को राजनैतिक गच्चा दे दिया. यूरोप गए हैं सैर करने. पिता बीमार हैं और बेटा सैर करने निकल गया. आख़िर तेजस्वी यादव है कहां. न्यायालय से क्या अनुमति लिए हैं वो. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ रमीज भी गया है. हिस्ट्रीशीटर है वो. लोकलज्जा नहीं है उनको. लालू यादव से अनुरोध करेंगे कि राजनैतिक नज़रबंदी तोड़िए.

वही, आरजेडी विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि सदन का कोरम पूरा किया जा रहा है. छोटा सत्र क्यों रखे. न्यूज़ में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव कहां हैं. बीजेपी और एनडीए को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. वही कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कुछ जरूरी काम था, इसलिए तेजस्वी यादव बाहर गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन बिहार के विकास से उनको मतलब नहीं है. पश्चिमी राष्ट्र से उनका अपनापन भी है. क्रिसमस भी आने वाला है. भारत माता की जय बोलने में उनको लाज लग रहा है, इसलिए गए होंगे. सदन में रहकर उनको बहस करना चाहिए था. ऐसा करके वो बिहार की जनता पर वो गुस्सा निकाल रहे हैं. बिहार की जनता जंगलराज नहीं लाने देना चाहती है, इसलिए तेजस्वी यादव पश्चिमी राष्ट्र गए हैं.

AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा, चलते सत्र में सीएम, डिप्टी सीएम या नेता विपक्ष का गायब रहना शुभ संकेत नहीं है. अच्छी डेमोक्रेसी के लिए. आदमी जिस पद पर हो, इसका ख्याल ना रखे, ये ठीक नहीं है.

LJP (आर) के विधायक राजू तिवारी ने कहा तेजस्वी यादव बिहार और बिहारियों के प्रति गंभीर नहीं हैं और ना ही सदन के प्रति वो गंभीर हैं. ऐसे में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हमेशा सदन चलता है तो वो विदेश टूर पर चले जाते हैं.

सत्तापक्ष के विधायकों, मंत्रियों का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान नहीं रहने से वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा टूट गई. एनडीए ने इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया. सत्तापक्ष की ओर से अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन, श्रवण कुमार समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने तेजस्वी यादव पर असंवेदनशील रहने का आरोप लगाया.

बता दें कि तेजस्वी यादव पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने 20 दिन के लिए यूरोप गए हुए हैं. विधानमंडल दल का जब सत्र शुरू हुआ तो शुरुआत के 2 दिनों तक वे सदन में मौजूद रहे थे. सत्तापक्ष का आरोप है कि तेजस्वी यादव को बखूबी पता होगा कि राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है और उसके बाद होने वाली बहस में उनका शामिल होना भी जरूरी है. फिर भी वे गैरहाजिर रहे.

अब सत्तापक्ष के आरोपों पर विपक्ष की ओर से प्रतिकार किया जा रहा है. 18वीं विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे सदन की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेते. भाकपा विधायक अजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाने से पहले सत्तापक्ष को अपने गिरबां में झांकना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा', तेजस्वी यादव पर मैथिली ठाकुर बड़ा बयान