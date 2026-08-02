'क्या विधायक का एनकाउंटर सीएम सम्राट चौधरी कराएंगे?' कार्यपालक अधिकारी की हत्या पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की हत्या पर सीधे सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा. उन्होंने
इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पुलिस जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राजद नेता ने कहा कि क्या विधायक का एनकाउंटर सीएम सम्राट चौधरी कराएंगे?
दरअसल, राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की हत्या को लेकर एक पोस्ट लिखा. पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि चंद दिनों में ही बिहार में दूसरे अधिकारी की हत्या हुई है. परिजनों ने एनडीए के विधायक पर आरोप लगाया है कि विधायक कार्यपालक पदाधिकारी से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर हत्या करा दी गयी.
तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि बिहार में NDA सरकार में दशकों बाद किसी पुलिस महानिरीक्षक ने आनन-फानन में घटना स्थल का दौरा कर तत्काल बिना अनुसंधान के जांच की सुई मृतक के ड्राइवर की तरफ मोड़ दी है, ताकि विधायक अन्वेषण के दायरे से ही बाहर हो जाए.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा कि अपराधियों को पाताल से खोजने के बड़बोले बयान देने वाले मुख्यमंत्री जी खुद ही गायब हैं. मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षित अपराधी और माफिया विधायक बिहार के और कितने अधिकारियों की बलि लेंगे? एनकाउंटर तो छोड़िए, हिम्मत है तो आरोपी विधायक पर नामजद FIR कर न्यायिक जांच का आदेश दीजिए.
वहीं, तेजस्वी यादव ने कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की पत्नी से फोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अश्वासन दिया कि न्याय की लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं. उन्होंने कहा कि हम लोग आप लोगों से जल्द की मुलाकात करेंगे. इसके बाद मीडिया संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब क्या सीएम सम्राट चौधरी विधायक का एनकाउंटर कराएंगे?
विधायक पर 50 लाख की रंगदारी का आरोप
बता दें कि मृतक कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार की पत्नी ने स्थानीय एनडीए विधायक पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आशंका जताई कि हत्या की पूरी साजिश में विधायक का सीधा हाथ है. पुलिस जांच की दिशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइवर को बलि का बकरा बनाकर मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक ड्राइवर अकेले इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी की हत्या की साजिश नहीं रच सकता है.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार