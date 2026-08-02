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'क्या विधायक का एनकाउंटर सीएम सम्राट चौधरी कराएंगे?' कार्यपालक अधिकारी की हत्या पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

Executive Officer Murder Case: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों और माफियाओं को सत्ता का सीधा संरक्षण प्राप्त है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:38 PM IST
'क्या विधायक का एनकाउंटर सीएम सम्राट चौधरी कराएंगे?' कार्यपालक अधिकारी की हत्या पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला
Image Credit: (Z News) कार्यपालक अधिकारी की हत्या पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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