CM नीतीश के इस्तीफे के बाद तेजस्वी ने निशांत कुमार को लेकर खेल दिया बड़ा दांव! क्या JDU-BJP में मचेगा घमासान?

Tejashwi Yadav On Nishant Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च) सुबह विधान परिसद सदस्य पद इस्तीफा दे दिया. वे हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और उनको आज अपना इस्तीफा सौंपना था. सीएम नीतीश के MLC पद छोड़ने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी दूसरे सदन में चुना जाता है तो एक सदन से इस्तीफा देता है. नीतीश जी को ठगा गया है. आज इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है. नीतीश कुमार को यह निर्णय दबाव में दिलवाया गया है. बीजेपी ने बिहार की जनता को भी ठगा है. तेजस्वी ने कहा कि हम शुरू से कहते थे कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देगी और आज वही हुआ है. उन्होंने कहा कि चुनाव में जनतंत्र और मशीन तंत्र का उपयोग किया गया. तेजस्वी यादव ने इस दौरान निशांत कुमार को युवा और योग्य बताते हुए बीजेपी और जेडीयू में दरार डालने वाला दांव चल दिया है.

निशांत के भविष्य पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस पर हम कुछ टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी युवा राजनीति में आता है तो उसका हम समर्थन करते हैं. तेजस्वी यादव इससे पहले भी निशांत कुमार की तरफदारी कर चुके हैं. निशांत के पॉलिटिक्स में आने को लेकर उन्होंने कहा था कि वह निशांत कुमार के राजनीति में आने का बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे और जो युवा राजनीति में आने चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए.

तेजस्वी ने कहा था कि हम उस नौजवान का विरोध क्यों करेंगे जो राजनीति में आना चाहता है? चाहे वह निशांत कुमार हों या कोई और नौजवान जो राजनीति में आकर संविधान बचाने, डेमोक्रेसी बचाने और भाईचारा बचाने की भावना से समाज की सेवा करना चाहता है, हम उनका राजनीति में स्वागत करेंगे.

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तेजस्वी यादव ने निशांत का समर्थन ऐसे वक्त में किया है, जब जेडीयू विधायकों का एक तबका उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहा है. वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब बीजेपी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार गठन होगा. तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी और जेडीयू में गहमागहमी देखने को मिल सकती है.

वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे मंत्री अशोक चौधरी के रोने पर तजस्वी ने कहा कि कौन रो रहा, क्या कर रहा? वो नहीं जानते. आज कल लोग केवल कैमरा देखकर ड्रामा करते हैं. अब सब कुछ तो कर ही लिया है, कुछ बचा नहीं है. आजकल तो कुछ लोग पढ़ने का भी काम कर रहे हैं. कई लोग कलाकारी भी कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसी पर बात नहीं हो रही है.