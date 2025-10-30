Advertisement
Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी पर तेजस्वी का पलटवार, बोले- चाहे जितनी रैलियां कर लें, इस बार...

Tejashwi Yadav News: पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे जितनी रैलियां कर लें, बिहार की जनता ने इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है. बिहार का बेटा ही बिहार को चला सकता है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:49 PM IST

तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav On PM Modi: पीएम मोदी ने आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरकर सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप आरजेडी-कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे. चुनाव प्रचार में उनकी बेशर्मी और हिम्मत देखिए. चुनाव प्रचार में कैसे गाने बजा रहे हैं. इनके गानों में छूरा, कट्टा, दुनाली. मैं तो सोच नहीं सकता. ये इनकी मंशा और सोच का प्रतिबिंब है. कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन. ये जंगलराज की पहचान है. पीएम ने कहा कि बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पीएम के बिहार दौरे पर अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे जितनी रैलियां कर लें, बिहार की जनता ने इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है. उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ईमानदारी देखिए, आज चुनाव के बीच में भी 10 लाख महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं. ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि उन्हें अभी, चुनाव के दौरान ये पैसे देने पड़े? 20 साल में क्यों नहीं दिए? इसे चुनाव के बाद दे सकते थे, लेकिन यह पूरी तरह से रिश्वत के रूप में बांटा जा रहा है. चुनाव आयोग की नैतिकता खत्म हो गई है. पूरा देश देख रहा है. आज रिश्वत के तौर पर पैसे दे रहे हैं, फिर यह छीनने का काम करेंगे. अमित शाह को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का बेटा ही बिहार चला सकता है.

तेजस्वी ने कहा कि वे केवल बिहार से वोट चाहते हैं और गुजरात में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं. अमित शाह ने तो कह दिया है कि बिहार में कारखाने लगाना संभव नहीं है, क्योंकि भूमि की कमी है. ऐसा गृह मंत्री हमने नहीं देखा. इनकी मंशा बिहार में कब्जा जमाने की है. बिहार का बेटा ही बिहार को चला सकता है. उन्होंने कहा कि एनडीए को बिहार की जनता सबक सिखाएगी. बिहार को हम आगे लेकर जाएंगे. जनता से अपील करते हुए कहा कि मौका है इस बार बिहार को बनाने का. अगर एनडीए दोबारा आया तो पीछे ले जाएंगे.

