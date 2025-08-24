Bihar Politics: तेजस्वी यादव के इस अंदाज से खौफजदा हैं दर्जनों RJD विधायक! कईयों ने तो लगा दी है फील्डिंग
Bihar Politics: तेजस्वी यादव के इस अंदाज से खौफजदा हैं दर्जनों RJD विधायक! कईयों ने तो लगा दी है फील्डिंग

Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान नवादा में हुई एक घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. भीड़ में खड़े एक समर्थक की आवाज पर तेजस्वी ने इशारा किया, जिससे पार्टी के भीतर खौफ का माहौल है. यह घटना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि आरजेडी की बदलती रणनीति का संकेत है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 07:13 PM IST

तेजस्वी यादव
Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' जब नवादा पहुंची, तो दृश्य किसी भी चुनावी यात्रा की तरह ही था. गाड़ियों का लंबा काफिला, भारी भीड़ और जोश से लबरेज समर्थकों के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी. माहौल पूरी तरह से राजनीतिक उत्साह से भरा हुआ था. इसी बीच, काफिला जब गुजर रहा था, तभी भीड़ से एक शख्स ने जोर से आवाज लगाई, 'तेजस्वी भैया... ओ तेजस्वी भैया... प्रकाश वीर को हटाना होगा आपको.... यह एक साधारण आवाज थी, लेकिन इसका संदेश सीधा और स्पष्ट तेजस्वी यादव तक पहुंचा हुए सेकंड भर में नेता प्रतिपक्ष ने फैसला भी कर दिया.

सबसे खास बात यह थी कि तेजस्वी यादव इस आवाज को सुनकर चौंके नहीं. उन्होंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कोई जवाब दिया. वह सिर्फ मुस्कुराये और हाथ से इशारा कर आगे बढ़ गए. यह इशारा केवल भीड़ को शांत करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक 'सियासी संकेत' था जो एक पल में ही सब कुछ कह गया. तेजस्वी ने इस घटना को एक सख्त संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया. यह निर्णय बंद कमरे में नहीं, बल्कि जनता के सामने, कैमरे के सामने लिया गया, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है. इसका प्राथमिक उद्देश्य टिकट काटना भर नहीं, बल्कि एक वीडियो के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं तक एक ही समय में यह संदेश पहुंचाना था कि अब पार्टी में सबसे ऊपर जनता की आवाज है.

विधायक प्रकाश वीर पर क्यों गिरी गाज?
रजौली के मौजूदा आरजेडी विधायक प्रकाश वीर पर गाज गिरना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके खिलाफ बढ़ रहे स्थानीय असंतोष का सीधा परिणाम था. इलाके के लोगों का आरोप था कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखा. उन्होंने शायद यह सोचा होगा कि उनका टिकट नेतृत्व के भरोसे या लॉबिंग के दम पर मिल जाएगा, लेकिन जनता की आवाज ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया. इस पूरे मामले को और जटिल बनाने वाली बात यह थी कि विधायक प्रकाश वीर को राजबल्लभ यादव का करीबी माना जाता था. यह दर्शाता है कि यह सिर्फ एक साधारण विधायक का मामला नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद एक शक्तिशाली गुट पर सीधा हमला था. यह निर्णय सिर्फ 'एंटी-इनकंबेंसी' का परिणाम नहीं था, बल्कि तेजस्वी के 'नए आरजेडी' के मॉडल का पहला टेस्ट था. प्रकाश वीर का टिकट काटकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि अब सिर्फ लॉबिंग, सिफारिश या बड़े नेताओं से नजदीकी के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा. 

रजौली की घटना की खबर गोली की रफ्तार से आरजेडी के विधायकों के बीच फैल गई. इस घटना ने पार्टी के अन्य विधायकों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है. उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ भी रजौली के विधायक प्रकाश वीर वाला हाल न हो जाए. इस घटना के बाद कई विधायक चौकस हो गए हैं और वे अपने खास आदमियों को तेजस्वी के आस-पास लगा रहे हैं ताकि वे उन्हें किसी भी नकारात्मक फीडबैक से बचा सकें.

विधायकों में फैला यह डर इसलिए भी है की उन्हें लग रहा कि उनका टिकट अब केवल नेतृत्व के प्रति वफादारी पर नहीं, बल्कि सीधे जनता के फीडबैक पर निर्भर है. यह आरजेडी जैसी पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव है, जो दशकों से कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती थी. तेजस्वी का यह अंदाज बता रहा कि पार्टी अब 'ग्राउंड फीडबैक' पर गंभीरता से काम कर रही है, और कई विधायकों के टिकट बदलने की पूरी संभावना है. यह बताता है कि अब पार्टी में केवल वफादारी नहीं, बल्कि प्रदर्शन भी मायने रखेगा.

प्रकाश वीर के टिकट कटने के 24 घंटे बाद ही उनका गयाजी में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में नजर आना और बाद में जेडीयू में शामिल हो जाना, ये साफ़ संकेत है कि अब तेजस्वी के फैसले को प्रभावित करना अब आसान नहीं रहा. तेजस्वी यादव अब न सिर्फ अपने नेता में वफादारी तलाश रहे हैं, बल्कि जमीनी काम को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. 

यह कहा जा सकता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की रणनीति का यह एक स्पष्ट ट्रेलर है. यह इस बात का संकेत है कि तेजस्वी यादव इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते हैं. वह जानते हैं कि 'एंटी-इनकंबेंसी' का असर केवल विरोधी दलों पर नहीं, बल्कि उनकी खुद की पार्टी के विधायकों पर भी होता है. इसलिए, वह चुनाव से पहले ही 'डैमेज कंट्रोल' कर रहे हैं ताकि जनता के बीच एक नई, जवाबदेह और विश्वसनीय छवि बना सकें.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi Yadavbihar chunav 2025

