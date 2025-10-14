RJD Crisis: अखिलेश यादव की राह पर तेजस्वी, RJD में लालू का हाल मुलायम सिंह वाला हुआ!

Lalu Yadav Family Drama: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में घमासान देखने को मिल रहा है. दरअसल, लालू यादव ने सोमवार (13 अक्टूबर) को कुछ नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सिंबल देने का काम किया था. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ जाते हुए सभी नेताओं से सिंबल वापस ले लिया. इसको लेकर सियासी पारा काफी चढ़ गया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव अब अखिलेश यादव की राह पर निकल चुके हैं और राजद में लालू यादव का वही हाल हो रहा है जो कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का हुआ था.

