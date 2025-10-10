Tejashwi Yadav Promise: बिहार में सिर्फ 26 लाख सरकारी नौकरियां, फिर साढ़े 3 करोड़ लोगों को कहां और कैसे जॉब देंगे तेजस्वी यादव?

Tejashwi Yadav Promise: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को अपना आखिरी दांव चलते हुए हर घर सरकारी नौकरी का बड़ा वादा किया है. तेजस्वी ने वादा किया है कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर एक परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो. तेजस्वी के वादे की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है. राजद के नेताओं का कहना है कि विरोधी अब सदमे में चले गए हैं. हालांकि, राजद नेता के इस लोक-लुभावन वादे को हकीकत की कसौटी में कसना बहुत जरूरी है.

सियासी जानकारों के मुताबिक, तेजस्वी यादव का वादा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है. बिहार में हुए जातीय सर्वे के मुताबिक, प्रदेश की आबादी 13.10 करोड़ और कुल परिवारों (घरों) की संख्या लगभग 2.76 करोड़ है. इसी सर्वे के मुताबिक, राज्य में कुल 16.27 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से 11.54 लाख लोग काम कर रहे हैं. वहीं 4.73 लाख पद खाली हैं यानी कुल 29 फीसदी पद खाली हैं. इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग में है. शिक्षा विभाग में 2.17 लाख पद रिक्त हैं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65 हजार पदों पर नियुक्ति होनी बाकी है. बिहार पुलिस की संख्या 1.70 लाख है, जिसमें से 1.03 लाख पुलिसकर्मी सेवारत हैं यानी यहां भी 40 फीसदी पद खाली हैं. अगर पुलिस और अन्य विभागों की रिक्तियों को मिला दें तो कुल 5.75 लाख पद खाली हैं.

अगर हम यह भी मान लें कि प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले 11.54 लाख कर्मचारी अलग-अलग परिवारों से हैं, तब भी 2.44 करोड़ यानी 93 से 94% परिवारों के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है. अब कुल 5.75 लाख सरकारी नौकरी को तेजस्वी यादव 2.44 करोड़ लोगों में कैसे बांटेंगे. इतना ही नहीं RBI की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट, पूरे देश में सरकारी नौकरियां करीब 2 करोड़ हैं. यानी तेजस्वी पूरे देश से ज्यादा सरकारी नौकरी सिर्फ अकेले बिहार में देना चाहते हैं. यही वजह है कि तेजस्वी के वादे पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर तंज कसते हुए कहते हैं कि पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए तो बिहार में केवल 20 महीने में साढ़े तीन करोड़ सरकारी नौकरी देना का वादा केवल मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है. तेजस्‍वी यादव के इस दावे में कितना दम है आइए आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर समझते हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहेंगें- यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कठ्ठे का एक-एक फार्म हाउस दिया जाएगा.

